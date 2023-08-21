نيسان تسحب 236 ألف سيارة سنترا في أمريكا

المصدر: يوكوهاما ـ (د ب أ)

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قررت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور سحب أكثر من 236 ألف سيارة طراز سنترا بسبب مشكلة محتملة في التحكم في عجلة القيادة.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إن خطة السحب تشمل السيارات طراز سنترا إنتاج الفترة من 2020 إلى 2022.

وتتمثل المشكلة الفنية في أن قضبان ربط السيارة، والتي تساعد في تحريك عجلاتها للتوجيه في نظام التعليق الأمامي، يمكن أن تنثني أو حتى تنكسر وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على توجيه السيارة وزيادة خطر حدوث التصادم.

وأشارت الشركة إلى أن أحد قضبان الربط في السيارة سنترا إنتاج الفترة من 2020 إلى 2022 يمكن ألا تكون قوية بما يكفي في ظروف تشغيل معينة، ويمكن أن يحدث تشوه للقضيب عندما يتعرض لقوة خرج عالية من المحرك.

وفي فبراير الماضي، سحبت نيسان أكثر من 809 آلاف سيارة في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشكلة فنية يمكن أن تؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء السير.

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