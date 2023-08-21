25.9 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالدولة بنهاية النصف الأول بنمو 5.2%

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة «الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت» إلى نحو 25 مليوناً و968 ألفاً و946 اشتراكاً في نهاية النصف الأول من سنة 2023، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1.292 مليون اشتراك أو ما نسبته 5.24% مقارنة بنحو 24 مليوناً و675 ألفاً و947 اشتراكاً في نهاية يونيو من العام الماضي.

وزادت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في النصف الأول من العام الجاري 0.7% أو 180.37 ألف اشتراك مقارنة بنحو 25 مليوناً و788 ألفاً و577 اشتراكاً في نهاية العام الماضي 2022.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من مجمل أعداد المشتركين في نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 8%، وحازت اشتراكات الإنترنت 14%.

الهاتف المتحرك

وارتفع عدد الاشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك 7% إلى 20 مليوناً و309 آلاف و620 اشتراكاً في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 19 مليوناً و15 ألفاً و641 اشتراكاً في نهاية يونيو من سنة 2022، وبلغ انتشار الخدمة نحو 219.2 خط لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 15 مليوناً و854 ألفاً و944 اشتراكاً في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 6% مقابل 14 مليوناً و967 ألفاً و296 اشتراكاً في يونيو من سنة 2022، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة للهاتف المتحرك نحو 4 ملايين و454 ألفاً و676 اشتراكاً في يونيو الماضي، بزيادة 10% مقارنة بنحو 4 ملايين و48 ألفاً و345 اشتراكاً في يونيو من سنة 2022.

الإنترنت

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 3 ملايين و710 آلاف و485 اشتراكاً في نهاية يونيو الماضي وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 40 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

الهاتف الثابت

وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و948 ألفاً و841 اشتراكاً في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 2% أو 149.738 ألف اشتراك جديد مقارنة بنحو مليون و919 ألفاً و399 اشتراكاً في نهاية يونيو من سنة 2022، وبلغ انتشار الخدمة نحو 21 خطاً لكل 100 نسمة.

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