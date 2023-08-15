«وطنية إنترناشيونال» تقلل خسائرها إلى 3.9 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت وطنية إنترناشيونال القابضة «دار التكافل» سابقاً النتائج المالية للنصف الأول من 2023.

وحققت الشركة صافي خسارة بمقدار 3.9 ملايين درهم، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 4.3 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يظهر انخفاضاً ملحوظاً، ومستمراً في الخسائر مقارنة بالسنة المالية 2022، حيث ازدادت إيرادات التكافل بنسبة 41% على أساس سنوي، مع أداء جيد لخطوط منتجات منتجات التأمين التكافلي العام، بما في ذلك منتجات التأمين التكافلي على الممتلكات والحوادث، كما اتخذت إجراءات مستدامة لمعالجة الضغوط السعرية من السوق، ضمن خط منتجات التأمين التكافلي على المركبات، وظهرت علامات تحسن مستقر، ضمن محفظة التكافل الصحي.

واستمرت جهود الحد من المصروفات، حيث تتجه الشركة لتوفير ما يقرب من 20 مليون درهم في السنة المالية 2023 نتيجة صافي التكاليف المتآزرة الناتجة عن الاندماج.

وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 238% على أساس سنوي ليصل إلى 22.3 مليون درهم، مدفوعاً بقاعدة أصول أكبر، وتحسن عائد الأسهم والودائع.

وقال رئيس مجلس إدارة وطنية إنترناشيونال القابضة، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «نحن ملتزمون بالتنفيذ الدؤوب لاستراتيجيتنا لتغيير أداء الشركة، فخلال النصف الأول من هذا العام رأينا الفوائد الإيجابية، والثابتة للتدابير التصحيحية، التي اتخذت منذ الاندماج، بما في ذلك ضمان عدم تكرار النفقات غير المكررة، التي تكبدناها سابقاً خلال العام الحالي، كما نُفذت المبادرات المستهدفة لتقليل الخسائر، مع تحقيق التآزر في ما يقرب 20 مليون درهم من صافي التكاليف الناتجة عن الاندماج، وتحقيق عوائد استثمار أفضل في عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وطنية إنترناشيونال القابضة، غوتام داتا: «يسير برنامج تنفيذ استراتيجيتنا الواضحة لشركة وطنية إنترناشيونال القابضة بخطى ثابتة، مع تحقيق أداء مستقر، بعد الإجراءات التصحيحية، التي اتخذناها منذ اكتمال الاندماج في شهر يوليو من عام 2022، ويشمل ذلك تنفيذ مبادرات مستدامة لتقليل صافي الخسائر بشكل كبير، وخفض النفقات مقارنة بالعام الماضي، مع الاستفادة من أوجه التآزر المتعلقة بالاندماج.

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