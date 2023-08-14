انخفاض ملحوظ في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً في سوق المال، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، حيث تراجع سعر الدولار بنسبة 0.37% ليصل إلى 30.89 جنيهاً مصرياً، في حين سجل سعر الافتتاح اليوم في الجلسة الصباحية 31.04 جنيهاًً مصرياً.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 14 أغسطس 2023

في الصباح الباكر كان قد تخطى الدولار 31 جنيهاًً مصرياً، لأول مرة، ثم عاد ليتراجع من جديد دون مستواه حتى 30.89 جنيهاًً مصرياً في سوق العملات العالمية، وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فقد جاء متوسط سعر صرف الدولار في مصر اليوم بقيمة 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

استقر سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي لليوم الثاني على التوالي عند قيمة 30.75 جنيهاًً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاًً مصرياً للبيع، فيما سجلت شاشات البنك التجاري الدولي CIB سعر العملة الخضراء اليوم بقيمة 30.85 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع وهو السعر الأعلى في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وسط هذا الإقبال على شراء الذهب في مصر، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء على الجانب الآخر، ليقترب من 40 جنيهاًً مصرياً، ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في الأيام القادمة رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود للسيطرة على السوق الموازية للعملات.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الإثنين 14 أغسطس 2023

انخفض سعر اليورو في مصر اليوم في سوق المال بنسبة 0.55% ليسجل الآن 33.78 جنيهاًً مصرياً، مقابل 33.99 جنيهاًً مصرياً عند إغلاق الجلسة السابقة، فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.60 جنيهاً للشراء، مقابل 33.79 جنيهاً للبيع، فيما جاءت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي AIB بقيمة 33.71 للشراء، مقابل 34.05 مقابل البيع.

بينما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.09 جنيه للشراء، مقابل 43.18 جنيه للبيع.





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