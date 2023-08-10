«أوبك» تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023

المصدر: فيينا - بلومبرج

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المعروض ينخفض 200 ألف برميل يومياً في يوليو

توقعات نمو الإنتاج من خارج المنظمة إلى 1.5 مليون برميل يومياً

حافظت منظمة «أوبك» على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً إلى متوسط ​​102 مليون برميل مقابل 99.6 مليون برميل يومياً في العام الماضي، فيما رفعت المنظمة توقعاتها لزيادة المعروض من الخام إلى 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 1.4 مليون برميل قي التوقعات السابقة.

يعزز زيادة الطلب على النفط في العام الجاري ارتفاع الاستهلاك في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي طلبها على النفط بنحو 2.4 مليون برميل يومياً بدعم من الصين، إلى متوسط 56 مليون برميل، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة اليوم الخميس.

في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2023 طفيفاً بمقدار 74 ألف برميل يومياً إلى متوسط 46 مليون برميل. وتقود الولايات المتحدة زيادة الطلب في الأمريكيتين، على خلفية استعادة الطلب على وقود الطائرات وتحسن الطلب على البنزين.

الطلب في 2024

حافظت «أوبك» على نفس توقعاتها السابقة للطلب على النفط في عام 2024، معززاً بالنمو الاقتصادي العالمي القوي وسط التحسن المستمر في استهلاك الصين للنفط. حيث توقعت المنظمة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط ​​104.3 ملايين برميل يومياً.

الطلب على النفط في الولايات المتحدة قد يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة عند 20.6 مليون برميل يومياً، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انتعاش وقود الطائرات بحسب تقرير «أوبك».

توقعات العرض

من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط من خارج «أوبك» في عام 2023 على أساس سنوي بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً ليصل إلى ​​67.3 مليون برميل يومياً بزيادة 100 ألف برميل مقارنة بالتوقعات السابقة، وذلك رغم توقعات تراجع إنتاج روسيا حيث من المتوقع أن يعوضه زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكازاخستان.

وفي العام المقبل من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط من خارج «أوبك» في عام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً ليصل إلى ​​68.7 مليون برميل يومياً، وهي نفس توقعات المنظمة الصادرة في يونيو، رغم توقعات تراجع الإنتاج في المكسيك وأذربيجان.

إنتاج أوبك يتراجع في يوليو

انخفض إنتاج دول «أوبك» من النفط في يوليو بمقدار 836 مليون برميل يومياً إلى متوسط ​​27.31 مليون برميل، وفقًا لمصادر ثانوية أوردها تقرير «أوبك» الشهري

يأتي تراجع إنتاج المنظمة في ضوء انخفاض إنتاج السعودية بمقدار 968 ألف برميل يومياً لتصل نسبة إلتزامها بالخفض الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يومياً الذي بدأ في يوليو إلى ما يقارب 100%،، فيما تشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط من خارج «أوبك» في يوليو، ارتفع بمقدار 700 ألف برميل يومياً ليصل إلى ​​73.4 مليون برميل يومياً وهو أعلى بمقدار 2.2 مليون برميل عند المقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

تشير البيانات الأولية إلى أن شهر يوليو انخفض المعروض النفطي العالمي بمقدار 200 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى ​​100.7 مليون برميل يومياً، ولكنه يرتفع بنحو 600 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

إيران ترفع الإنتاج

بحسب تقرير «أوبك»ن ارتفع إنتاج إيران من النفط في يوليو بمقدار 68 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.83 مليون برميل يومياً، لتضاف إلى 56 ألف برميل يومياً زادتها في يونيو، بالتزامن مع إعلان وزارة النفط الإيرانية يوم أمس نيتها زيادة إنتاج النفط بنحو 250 ألف برميل يومياً بحلول سبتمبر المقبل.

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