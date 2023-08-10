ماكدونالدز الإمارات يقدم وجبة "كما ظهر في"

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ابتداءً من 14 أغسطس، ستطلق ماكدونالدز وجبة عالمية جديدة في أكثر من 100 دولة، وهي أول وجبة من نوعها في الإمارات، أبطالها يتألقون بتشكيلة من الأصناف التي اشتهرت في عالم الفن والثقافة الترفيهية الجذابة.

من الأفلام الكلاسيكية التي لا تُنسى والكوميدية التي تستحق المشاهدة مراراً وتكراراً إلى الأغاني الناجحة ومسلسلات الأنمي المحبوبة، تصدرت ماكدونالدز عالم الشهرة والأضواء في فضاء الترفيه لعقودٍ طويلة. والآن، سيقدّم ماكدونالدز الامارات لمحبيه فرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة جديدة عبر الصفوف الأمامية، تتصدَّرها بعض من أشهر أصناف قائمة الطعام التي يحبونها. ستُقدّم وجبة "كما ظهر في" والتي تضم مجموعة شهيةً من قائمة طعامهم المفضلة، التي ظهرت بشكل أسطوري في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وعالم الموسيقى. واعتباراً من 14 أغسطس، ستتوفر هذه الوجبة الاستثنائية في أكثر من 100 دولة حول العالم، وستأتي برفقة تشكيلة فريدة من نوعها من المنتجات التذكارية الحصرية والمحتوى الذي لم يشاهده أحد من قبل. لذا استعدوا لرحلة مذهلة تمزج بين المذاق الفريد وسحر الفن، في تجربة وجبة استثنائية لا تُنسى.

لمدةٍ محدودة، سيعيش محبو ماكدونالدز تجربة مذهلةً يستعيدون فيها سحر شخصياتهم وفنانيهم المفضلين عبر اختيار واحد من أربعة أصناف رئيسية مع الأطباق الجانبية - والتي اشتهرت وتميزت في أوساط الجماهير. تتضمن الوجبة اختيارك من بين ساندويتش بيج ماك، أو كوارتر باوندر بالجبنة،أو ماك فيليه سمك دبل أب، أو 9 قطع ماك ناجتس اللذيذة، جنباً إلى جنب مع بطاطسنا الشهيرة عالمياً حجم كبير، وصلصة لوكي سويت آند ساور الفريدة من نوعها لفترة محدودة، ولتكتمل الوجبة، تقدم مع مشروب حجم كبير و ماك فلوري اوريو. هذه الوجبة مستوحاة من المسلسل القادم من استوديوهات مارفل "Loki" الموسم الثاني، والذي سيعرض على ديزني+ ابتداءً من 6 أكتوبر.