لليوم الرابع على التوالي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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صعد سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بسوق المال لليوم الرابع على التوالي، حيث بلغ سعر الدولار اليوم قيمة 30.946 جنيهاً مصرياً، مقابل 30.90 جنيهاً مصرياً عند إغلاق جلسة الأمس.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 10 أغسطس 2023

وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري، مع تزايد التوقعات بحركة صعود كبيرة في سعر الدولار، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع الخميس الماضي.

وسادت حالة من الإجماع على سعر صرف الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية اليوم عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً سعر البيع، وجاء أعلى سعر للدولار في بنك CIB ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC بقيمة 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ازداد نشاط السوق الموازية للعملات في مصر خلال الفترة الحالية بعد انتشار الشائعات حول تعويم منتظر للجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم عند 38.25 جنيهاً مقابل الدولار سعر الشراء، 39.25 جنيهاً مقابل الدولار للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

على جانب آخر، ارتفع سعر اليورو في مصر في تعاملات سوق المال بنسبة 0.46%، حيث بلغت قيمة اليورو مقابل الجنيه 34.03 سعر الشراء، مقابل 34.08 سعر البيع.

صعد سعر صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي المصري ليسجل 33.72 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.99، فيما جاءت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 33.89 للشراء، مقابل 34.01 مقابل البيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ارتفع بنسبة ملحوظة، حيث وصل سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.13 جنيهاً للشراء، مقابل 43.23 جنيهاً للبيع.

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