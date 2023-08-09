ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

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شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بسوق المال ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04%، واستقرار في سعر الصرف في البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار اليوم قيمة 30.90 جنيهاً مصرياً، مقابل 30.89 جنيهاً مصرياً عند إغلاق جلسة الأمس.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 9 أغسطس 2023

لم يطرأ تغيير ملحوظ على سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري، مع توقعات بحركة صعود كبيرة خلال هذا الشهر، وخاصة بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس الماضي، واستقر سعر صرف الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً سعر البيع، في نفس الوقت ظل سعر الدولار في بنك CIB وبنك HSBC بقيمة 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع وهو نفس سعر الصرف بالأمس.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

نشطت من جديد السوق الموازية للعملات في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن تم رفع الفائدة البنكية بنسبة 1%، وقد استقر سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم عند 38.20 جنيهاً مقابل الدولار سعر الشراء، 39.20 جنيهاً مقابل الدولار للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

تراجع سعر اليورو في مصر في تعاملات سوق المال اليوم، حيث بلغت قيمة اليورو مقابل الجنيه 33.91 سعر الشراء، مقابل 33.96 سعر البيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 33.68 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.84، فيما جاءت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 33.84 للشراء، مقابل 33.97 مقابل البيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ارتفع بنسبة ملحوظة، حيث وصل سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 41.94 جنيه للشراء، مقابل 43.04 جنيه للبيع.

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