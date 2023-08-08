ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة طفيفة في تعاملات اليوم بسوق المال بنسبة 0.18%، حيث بلغ سعر صرف الدولار قيمة 30.94 جنيهاً مصرياً، مقابل 30.89 جنيهاً مصرياً عند إغلاق الجلسة السابقة.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 8 أغسطس 2023

استقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري، على الرغم من صعوده في سوق المال بعد قرار رفع الفائدة البنكية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس الماضي، وجاء سعر صرف الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً سعر البيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك CIB وبنك HSBC بقيمة 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

خالف البنك المركزي التوقعات في اجتماعه الأخير حيث قام برفع الفائدة بنسبة 1%، بعد تثبيتها اجتماعين متتاليين، مما أدى إلى توتر في السوق السوداء، وقد استقر سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم عند 37.90 جنيهاً مقابل الدولار سعر الشراء، و38.90 جنيهاً مقابل الدولار للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

استقر سعر اليورو في مصر في تعاملات سوق المال اليوم، حيث بلغت قيمة اليورو مقابل الجنيه 33.94 سعر الشراء، مقابل 33.99 سعر البيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 33.75 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.95، فيما جاءت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 33.92 للشراء، مقابل 34.06 مقابل البيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز