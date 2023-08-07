ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في ختام التعاملات بنسبة 0.49%، وذلك بعد أن تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع البنك المركزي الخميس الماضي حيث بلغ سعر الدولار في سوق المال قيمة 30.90 جنيهاً مصرياً، مقابل 30.75 جنيهاً مصرياً عند إغلاق الجلسة السابقة.

سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 7 أغسطس 2023

على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق المال مقابل الجنيه المصري، إلا أن سعر الصرف شهد استقراراً في البنوك المصرية لليوم الثاني على التوالي بعد قرار رفع الفائدة البنكية بنسبة 1%. واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة ما بين 30.75 جنيهاً مصرياً حتى 30.90 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، وتفاوت سعر البيع بين 30.95 حتى 30.95 جنيهاً مصرياً.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ساد التخبط السوق السوداء، بعد أن فاجأ البنك المركزي التوقعات وقام برفع الفائدة بعد تثبيتها اجتماعين متتاليين؟ وعلى الرغم مما اتخذته الدولة المصرية من تشديدات على كل من يثبت تعامله خارج القنوات المصرفية الرسمية، إلا أن السوق الموازية لا تزال تعمل في الخفاء، وقد استقر سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم عند 37.75 جنيهاً مقابل الدولار سعر الشراء، مقابل 38.75 جنيهاً مقابل الدولار سعر البيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو في مصر في تعاملات سوق المال اليوم بنسبة 0.33%، حيث بلغت قيمة اليورو مقابل الجنيه 33.94 سعر الشراء، مقابل 33.99 سعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 33.72 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.98، وجاءت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف ابو ظبي الإسلامي، بقيمة 33.96 للشراء، مقابل 34.09 مقابل البيع.





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