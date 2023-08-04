«الفاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يوليو

المصدر: باريس - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يوليو من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.

وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021.

كانت قراءة يوليو أقل بنسبة 12% تقريباً مما كانت عليه قبل عام وأقل 22% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12% مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.

وأضافت إن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15% على أساس شهري، ويرجع ذلك أساساً إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود. كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز