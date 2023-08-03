سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بداية التعاملات، وقبل اجتماع البنك المركزي المُزمع، حيث بلغ سعر الدولار في مصر قيمة 30.90 جنيهاً مصرياً، وهو نفسه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند إغلاق الجلسة السابقة.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 3 أغسطس 2023

شهد سعر صرف الدولار اليوم في مصر استقراراً، كنتيجة لما تقوم به البنوك المصرية من محاولات لتوفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات البنكية الدولارية، عن طريق طرح شهادات دولارية بفائدة 7%، 9%. وبالفعل لاقت هذه الشهادات رواجاً بين المواطنين، وكانت النتيجة حتى الآن هي استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة ما بين 30.83 جنيهاً مصرياً حتى 30.90 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، والثبات عند 30.95 جنيهاً مصرياً سعر البيع في معظم البنوك.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

انخفض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم نتيجة لما اتخذته الدولة المصرية من تشديدات على كل من يثبت تعامله خارج القنوات المصرفية الرسمية، وذلك بغرض تحجيم حركة التعاملات في السوق الموازية للعملات، ليتراجع إلى 37.70 جنيهاً مقابل الدولار سعر الشراء، مقابل 38.70 جنيهاً مقابل الدولار سعر البيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

تراجع سعر اليورو في مصر في تعاملات سوق المال اليوم بنسبة 0.22%، حيث بلغت قيمة اليورو مقابل الجنيه 33.70 سعر الشراء، مقابل 33.75 سعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 33.57 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.77، وجاءت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف ابو ظبي الإسلامي، بقيمة 33.74 للشراء، مقابل 33.88 مقابل البيع.

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