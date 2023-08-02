150.4 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» قبل الضريبة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة والبنود الاستثنائية بنسبة 13 % إلى 150.4 مليون دولار، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15 %، لتصل إلى 670.1 مليون دولار، وبلغت السيولة المتوفرة 2.3 مليار دولار، ونسبة تغطية السيولة 281%، وبلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.50 مرة، أما نسبة الديون غير المضمونة فبلغت 73.3 %.

وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 7 طائرات (2 مملوكة: ؛ و5 مُدارة)، أما الطائرات المباعة فبلغت 16 (10 مملوكة؛ و6 مُدارة)، وفيما يتعلق باتفاقيات الإيجار والتوسعات والتعديلات الموقعة فقد بلغت 64 (48 مملوكة و16 مُدارة)، وبلغ عدد العملاء 117 من 60 دولة.

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