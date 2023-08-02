تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر

المصدر: البيان

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تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنسبة طفيفة، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية من قيمة 1957 دولارا للأوقية بالأمس، إلى 1950 دولاراً للأوقية اليوم، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر عيار 21 قيراط و 18 قيراط والذي يُعد الأكثر انتشاراً في صعيد مصر، ومحافظات القاهرة والوجه البحري.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 2461 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 2153 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 1845 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 1435 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 17224 جنيه مصري.

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

أصبح الاستثمار في الذهب هو الأكثر أماناً في ظل الظروف الراهنة، لذا يفضل المصريون شراء السبائك الذهبية عيار 24 عن المشغولات الذهبية التي تضاف لها قيمة مصنعية قد يكون مبالغ فيها، والآن نتعرف على سعر سبيكة الذهب في مصر باختلاف الأوزان:

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 12 ألفاً و305 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب عيار 10 جرام: 24 ألفاً و610 جنيه مصري.

سعر السبيكة 20 جرام: بلغت قيمته 49 ألفاً و220 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب 30 جرام: قيمتها 73 ألفاً و830 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 123 ألفاً 50 جنيه مصري.

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