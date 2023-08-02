استقرار سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

المصدر: البيان

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استقر سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في سوق العملات، حيث سجل الدرهم في البنوك المختلفة قيمة 8.39 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.42 جنيه مصري سعر البيع.

سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري

سجل بنك HSBC أعلى سعر للدرهم في مصر اليوم، حيث بلغت قيمته 8.43 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.45 جنيه مصري سعر البيع، فيما جاء سعر صرف الدرهم في البنك المركزي المصري وبنك الاسكندرية بقيمة 8.393 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.421 جنيه مصري سعر البيع.

سعر الدرهم في بنك مصر

استقر سعر الدرهم اليوم في بنك مصر عند 8.384 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 8.399 جنيهاً مصرياً سعر البيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تراجع طفيف في سعر الريال السعودي في مصر اليوم في تعاملات سوق المال، حيث بلغت قيمة صرف الريال أمام الجنيه المصري 8.2485، مقابل 8.2488 جنيه مصري سعر الإغلاق بالأمس.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

بلغ سعر الريال مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي اليوم 8.235 جنيه مصري سعر الشراء، بينما بلغ سعر الريال 8.252 جنيه مصري سعر البيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

أشارت لوحة العملات في بنك الإسكندرية اليوم إلى استقرار نسبي في قيمة الريال السعودي أمام الجنيه، حيث بلغ 8.2081 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.252 جنيه مصري سعر البيع.





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