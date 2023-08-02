ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بداية تعاملات سوق المال، حيث بلغ سعر الدولار في بداية اليوم قيمة 30.95 جنيه مصري، بنسبة صعود 0.19% مقابل 30.90 جنيه مصري عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 2 أغسطس 2023

بعد أن قامت البنوك المصرية بطرح شهادات دولارية بفائدة 7%، 9% لجذب الاستثمارات البنكية، أدى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، واستمر أعلى سعر للدولار بقيمة 30.90 جنيه مصري للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما سجل سعر البيع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة ما بين 30.85 جنيه مصري و30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

شددت الدولة المصرية العقوبات على كل من يثبت تعامله خارج القنوات المصرفية الرسمية لتحجيم حركة التعاملات في السوق الموازية للعملات، وبعد أن بلغ سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري إلى أعلى قيمة له عند 42 جنيها مصريا مقابل الدولار منذ أسابيع، عاد للتراجع مرة أخرى، واليوم يسجل الدولار مقابل الجنيه 38 سعر الشراء، مقابل 39 سعر البيع في السوق الموازية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو في مصر في تعاملات سوق المال اليوم بنسبة 0.19%، حيث بلغت قيمة اليورو مقابل الجنيه 33.96 سعر الشراء، مقابل 34.02 سعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 33.76 جنيها مصريا سعر الشراء، مقابل 33.99، وجاءت أعلى قيمة لليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف ابو ظبي الإسلامي، بقيمة 33.93 للشراء، مقابل 34.10 مقابل البيع.

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