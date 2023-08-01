975 مليون يورو أرباح «فينترسال دِيا» في الربع الثاني

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ماريو ميهرِن، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال دِيا، إن إنتاج الشركة من النفط المكافئ بلغ 322 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من العام الجاري بزيادة 3%.

وحقّقت أرباحاً قدرها 975 مليون يورو قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ومصاريف الاستكشاف؛ بانخفاض بلغت نسبته 24% على أساس سنوي، ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار.

وقال ميهرِن، مستشرفاً آفاق الشتاء المقبل: «من غير الممكن أن نكون راضين عن أنفسنا»، مضيفاً إنه في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المنتجات بشكل كبير، فإن الآفاق المستقبلية لا تزال متقلّبة وأخطار الإمدادات تظلّ قائمة.

وأشار ميهرِن في طاولة مستديرة مع وسائط الإعلام، إلى التقدّم الذي تمّ إحرازه في النرويج، حيث بُوشِر بتدشين العمل في حقلين مُشغَّلين من قبل الشركاء، وتمّت الموافقة على ستة مشروعات جديدة للتطوير في هذا الربع. ومن أصل هذه المشروعات الستة، ثمّة مشروعان؛ وهما «دفالين شمال» Dvalin North، و«ماريا - المرحلة 2» Maria Phase 2 اللذان تشغِّلهما فينترسال دِيا، سيكونان قادرين على تزويد أوروبا نحو 110 ملايين برميل من النفط المكافئ في مطلع سنة 2025.

ووصف ميهرِن الموافقات على المشروع بأنها «أنباء إيجابية سواء لأوروبا، أو لفينترسال دِيا، وبرهان جَليّ على التزامنا تجاه النرويج».

وقد تعزّزت جهود التطوير في النرويج بالنجاحات التي تحققت في المكسيك، إذ سجلت الشركة نجاحاً كبيراً على صعيد الاستكشاف مطلع الربع الثاني من عامنا هذا في «كان» Kan. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الحقل قد يحتوي على ما يتراوح بين 200 مليون و300 مليون برميل من النفط المكافئ. ومنحت السلطات المكسيكية الموافقة على خطة تطوير الشركة لاستكشاف حقل «زاما» Zama. ويُقدَّر مجمل موارده القابلة للاسترداد بـ600 مليون إلى 800 مليون برميل من النفط المكافئ، ومن المتوقع أن يسهم «زاما» بشكل كبير في إمدادات الطاقة في المكسيك على مدى السنوات الـ25 المقبلة.

ويُعَدُّ «غرين ساند» واحداً من أكثر المشروعات تقدُّماً في مجال احتجاز الكربون وتخزينه في أوروبا، ويهدف إلى تخزين ما يصل إلى ثمانية ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول سنة 2030، أو ما يعادل 13 في المئة من الانبعاثات السنوية في الدنمارك. وفينترسال دِيا عضو رئيس في التحالف الذي يقود هذا المشروع.

وأردفت إن فينترسال دِيا تسعى، في المحصّلة، إلى خفض ما بين 20 و30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول سنة 2040 عبر مشروعات خاصة باحتجاز الكربون وتخزينه وبالهيدروجين مُشيرةً إلى أن الشركة تواصل رحلة تطوُّرها «من شركة الغاز والنفط الأوروبية المستقلة الرائدة، إلى شركة أوروبية مستقلة رائدة في إدارة الغاز والكربون».

وقالت إن الشركة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع شركة سوناطراك الجزائرية؛ لتبادل المعارف في مجال إنتاج الغاز والنفط، فضلاً عن مشروعات إزالة الكربون: «نحن نبني شراكات متينة في إطار سعينا لتأسيس استثمارات ومشروعات جديدة». وفعليّاً، فإن فينترسال دِيا شريك لسوناطراك في مشروع الغاز الطبيعي «رَقّان شمال» Reggane Nord.

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