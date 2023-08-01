ارتفاع سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في سوق العملات، حيث جاء الصعود بنسبة 0.34%، ليسجل الدرهم قيمة 8.4261 جنيه مصري، مقابل 8.3978 جنيه مصري سعر إغلاق جلسة الأمس.

سعر الدرهم في البنوك المصرية

جاء أعلى سعر للدرهم في مصر اليوم في بنك HSBC حيث بلغت قيمته 8.43 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.53 جنيه مصري سعر البيع، فيما جاء سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري بقيمة 8.394 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.4239 جنيه مصري سعر البيع.

سعر الدرهم في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الدرهم اليوم في بنك مصر 8.384 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 8.3991 جنيهاً مصرياً سعر البيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنسبة طفيفة اليوم في بداية تعاملات سوق المال، حيث بلغت قيمة صرف الريال أمام الجنيه المصري 8.2370 بنسبة انخفاض قدرها 0.15% عن سعر الإغلاق بالأمس والبالغ 8.2494 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

بلغ سعر الريال مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 8.1952 جنيه مصري سعر الشراء، بينما بلغ سعر الريال 8.22 جنيه مصري سعر البيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

أشارت لوحة العملات في بنك الإسكندرية اليوم إلى وجود تراجع طفيف في قيمة الريال مقابل الجنيه، حيث بلغ 8.2087 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.252 جنيه مصري سعر البيع.

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