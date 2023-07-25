الاتحاد للطيران تحتفل بأولى رحلات A380 بين أبوظبي ولندن

المصدر: أبوظبي– البيان

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احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، والحائزة على جوائز متعددة، بعودة طائراتها من طراز A380 إلى أسطولها لتنطلق في رحلة تجارية افتتاحية خاصة من أبوظبي إلى لندن هيثرو.

وعادت أولى طائرات الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 إلى الأجواء على وجهة أبوظبي - لندن هيثرو الأكثر طلباً.

وأقلعت الرحلة الافتتاحية من أبوظبي في الساعة 0205 فجر اليوم، لتصل إلى مطار لندن هيثرو في تمام الساعة 0645 صباحاً بالتوقيت المحلي. وقبل الاقلاع، اجتمع عدد من المسؤولين في الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة للترحيب بعودة الطائرة. واستمرت الأجواء الاحتفالية على متن الطائرة حيث تم توزيع هدايا تذكارية بتصميم الايرباص A380 على الضيوف.

وصرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "نحن متحمسون لاستقبال ضيوفنا على متن طائرات الاتحاد A380 ليحظوا بتجربة سفر استثنائية. سواء اختار ضيوفنا السفر على متن الدرجة السياحية أو درجة الأعمال أو الدرجة الأولى أو على مقصورة الإيوان، فإن هذه الطائرة تقدم تجربة طيران مميزة جدًا نفخر بها."

وتابع "ستوفر الطائرة المزيد من القدرة الاستيعابية للربط بين أبوظبي ولندن هيثرو، مما يتيح المجال لنا لتوسعة شبكة وجهاتنا وزيادة الرحلات. ومع زيادة الطلب على السفر في فصل الصيف، تأتي عودة طائرات A380 في الوقت الأمثل."

مزايا

ويتم استقبال ضيوف الدرجة السياحية على متن الطائرة في منطقة مخصصة للاستقبال. وتضم مقصورة الدرجة السياحية 68 مقعداً في فئة السياحية الرحبة والتي توفر 4 انشات اضافية في مساحة الرجلين و337 مقعداً ذكياً في فئة الدرجة السياحية التي توفر مساند الرأس الجانبية التي تتفرّد بها طائرات الاتحاد للطيران، مع وسادة كبيرة الحجم لمزيد من الراحة.

ويضم الطابق العلوي للطائرة 70 مقعداً من مقاعد استوديو الأعمال بتصميمه الأنيق الذي يوفر أجواء أكثر خصوصية وهدوءاً.

ويمكن للضيوف على الطابق العلوي لطائرة الاتحادA380 ، زيارة "المجلس"، وهي صالة صالة متكاملة الخدمات، تضم ردهة للمشروبات في المنطقة بين الدرجتين الأولى والأعمال. وبالإضافة إلى ذل سيستمتع الضيوف بتجربة لاتضاهى مع شراكة الاتحاد الفريدة مع أرماني/كاسا ومجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، بالإضافة إلى أفضل أنواع الأقمشة والمنسوجات لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة.

أما الضيوف على الدرجة الأولى، فيمكنهم الاختيار واحدة من تسع وحدات من فئة "مسكن الدرجة الأولى" الذي يضم مساحة معيشة خاصة ومستلزمات سفر وأدوات مائدة راقية، ومقعد جلدي وثير، مع أريكة مصممة بطريقة فريدة من نوعها يمكن تحويلها إلى سرير منبسط كامل الحجم بطول يصل إلى 80 بوصة. ويستطيع ضيوف الدرجة الأولى تجديد نشاطهم باستخدام أدوات الزينة الشخصية بكل راحة داخل مسكن الدرجة الأولى ومرافق غرفة الاستحمام الخاصة بالدرجة.

الإيوان

وتعد مقصورة الإيوان من أشهر تجارب السفر والأكثر رفاهية في الأجواء، وهي حصرية بطائرات A380 التابعة للاتحاد للطيران. ويمكن حجز مقصورة الإيوان لشخصين في الحجز الواحد على موقع etihad.com، من خلال اختيار تذاكر الدرجة الأولى ومن ثم ترقية الدرجة إلى مقصورة الإيوان، وتبد أسعار الترقية من 2500 دولارللشخص الواحد على الاتجاه الواحد. كما يمكن للضيوف استبدال أميال برنامج ضيف الاتحاد مقابل الترقية من الدرجة الأولى إلى مقصورة الإيوان وتدليل أنفسهم إلى هذه التجربة التي لا تنسى. وتضم مقصورة الإيوان غرفة معيشة خاصة، إضافة إلى غرفة نوم مستقلة وغرفة استحمام فخمة. سيعمل فريق مخصص من طاقم الضيافة الجوية على تحضير وجبات الضيوف حسب اختيارهم من قائمة الطعام والتي سيتم تقديمها على أدوات مائدة أنيقة في غرفة المعيشة الخاصة، ويمكن لضيوف المقصورة اختيار تناول وجبة الافطار على السرير عند الاستيقاظ. وتتنوع خيارات الطعام بين وجبات الذواقة والمرطبات الخفيفة وتشمل أنواع فاخرة من المشروبات وطبق كافيار إضافة إلى الشاي الممتاز الحصري بمقصورة الإيوان.

وشغلت الاتحاد للطيران طائرة A380 على رحلتي EY11 و EY12 على وجهة أبوظبي - لندن ابتداء من 25 يوليو. وستربط طائرة الاتحاد A380 المسافرين بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات بحوالي 70 وجهة على امتداد شبكة الاتحاد للطيران.

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