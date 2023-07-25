المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء ارتفاع إيجارات المساكن في ألمانيا في ظل ارتفاع الطلب وتباطؤ نشاط التشييد، وزيادة مشتريات المستثمرين.

وبحسب شركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال فإن الطلب على إيجار المساكن في برلين وهامبورج وميونخ وفرانكفورت ودوسلدورف وكولونيا وفرانكفورت وشتوتجارت ولايبزيج ارتفع بنسبة 6.7 % في المتوسط خلال النصف الأول من العام الحالي.

طلب

وزاد الطلب بقوة على الإيجار في برلين ولايبزيج بشكل خاص، حيث بلغت نسبة الزيادة أكثر من 10% بحسب التقرير.

وخلال العام الماضي بلغ صافي عدد طلبات الإيجار في برلين 86 ألف طلب في حين بلغ عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها حوالي 17 ألف وحدة، بحسب شركة الاستشارات العقارية. وفي المدن الكبرى الأخرى زادت الإيجارات بنسب معتدلة، في حين تراجع الطلب على الإيجارات بنسبة بسيطة في شتوتجارت.

نقص

وقال رامون هايدريش خبير العقارات السكنية في شركة جونز لانج لاسال: إن هناك نقصا كبيراً في المعروض في المدن الكبرى، ويزيد من حدة النقص تباطؤ نشاط التشييد.

وأضاف: «لا توجد نهاية في الأفق للزيادة في الإيجارات»، مشيراً إلى أن الضغوط تأتي أيضاً من ارتفاع فوائد القروض والتي تظل تمنع المشتريين المحتملين للعقارات من دخول السوق وبالتالي يتجهون إلى سوق الإيجار. وأظهر التقرير ارتفاع أسعار المساكن في المدن الألمانية الـ 8 الرئيسية الكبرى.



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