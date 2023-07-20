مركز دبي للسلع يعزز روابط التجارة الزراعية مع جنوب آسيا

المصدر: دبي - البيان

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أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، شراكة مع «سي جي أغروتيك»، الشركة الرائدة في مجال السلع الزراعية في نيبال، بهدف زيادة حجم التجارة الثنائية في قطاع السلع الزراعية مع دول جنوب آسيا.

ويهدف المركز من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل حركة تجارة السلع الزراعية بين دولة الإمارات، والأسواق الرئيسية في جميع أنحاء جنوب آسيا، وتركز الاتفاقية على تنمية سبل التعاون بين مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة من جهة، وشركة «سي جي أغروتيك» وشركائها من جهة ثانية، وهو ما سيثمر في نهاية المطاف عن تعزيز التجارة وتسهيل الاستثمار، وتحسين الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء في المركز، كما ستعزز الشراكة تبادل المعرفة والمعلومات بين مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «سي جي أغروتيك» في ما يتعلق بالأسواق المتاحة وفرص الأعمال الجديدة، ويهدف ذلك بشكل خاص إلى تنشيط حركة التجارة في قطاعات القهوة والشاي والعسل.

وقّع مذكرة التفاهم كل من فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وفارون تشودري، المدير الإداري لمجموعة تشودري، وشركة «سي جي أغروتيك».

وقالت فريال أحمدي: «شهد صافي واردات السلع الزراعية في جنوب آسيا ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور. وإلى جانب ذلك أصبح التحدي العالمي الملح المتعلق بالأمن الغذائي أكثر بروزاً من أي وقت مضى، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الزراعية في جميع أنحاء العالم، ويتطلع مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال إبرام شراكات استراتيجية مماثلة، إلى اغتنام هذه الفرص عن طريق تعزيز مستويات الكفاءة والقيمة، التي توفرها منظومة تجارة السلع الزراعية في دبي، لا سيما لشبكتنا الواسعة من الشركات الأعضاء، التي تضم أكثر من 4,200 شركة من جنوب آسيا».

وقال فارون تشودري: «تمثل شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوة بارزة جديدة في مسيرة العلاقات التجارية في مجال السلع الزراعية بين دولة الإمارات وجنوب آسيا، وهي علاقة تستمر في النمو بقوة، كما أن الوصول إلى الشبكة الواسعة من الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة، والبالغ عددها 23 ألف شركة، والاستفادة من خبراتها والتعاون في الفرص ذات المنفعة المتبادلة سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على تنمية التجارة الثنائية».

ويتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بتاريخ طويل من المساهمة الفعالة في تسهيل حركة التجارة الزراعية بين جنوب آسيا ودولة الإمارات، ومع تزايد الوعي بقضايا الأمن الغذائي العالمي، وما نتج عن ذلك من فرص تحتل السلع الزراعية دوراً استراتيجياً متزايد الأهمية في مزيج السلع في مركز دبي للسلع المتعددة، ومنها الشاي والقهوة وفول الصويا والسكر والتوابل، والعديد من السلع الزراعية الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة وقع في وقت سابق من هذا العام اتفاقية مع «مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري»، والتي سيُشارك الطرفان بموجبها في عدد من مشاريع تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، مستهدفاً من جديد تعزيز نمو التجارة الثنائية في قطاع السلع الزراعية.

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