«جميرا» تعلن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع مرسى العرب

المصدر: دبي: بشار باغ – تصوير: عبدالله المطروشي

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أعلنت مجموعة جميرا عن بيع جميع الوحدات السكنية التي تحمل علامتها التجارية في مشروع منتجع جميرا مرسى العرب في دبي، وأشارت إلى أن بعض المساكن التي تم بيعها في المشروع سجلت أسعاراً قياسية حيث تم بيع بعضها بسعر يتجاوز 15414 درهم للقدم المربع.

وشملت المبيعات 4 شقق بنتهاوس و 17 وحدة سكنية فاخرة في المشروع.

و كان من أبرز الصفقات التي سجلت في المشروع بيع شقة بنتهاوس في الطوابق العلوية من مبنى المنتجع بقيمة 420 مليون درهم وهي أغلى شقة تم بيعها في تاريخ سوق دبي العقاري.

وأكدت جميرا أن هذه المبيعات القياسية تعكس الطلب غير المسبوق على العقارات ذات العلامات التجارية في دبي كما تجسد ثقة المستثمر في مجموعة جميرا وعلامتها التجارية وسجلها الحافل بتطوير وجهات متميزة.

ولفتت المجموعة إلى أنها وبالتزامن مع توسيع أعمالها في وجهات رئيسية حول العالم، تواصل التزامها بتوسيع محفظتها من العقارات ذات العلامات التجارية وتطوير نماذج سكنية متفردة في مجال العقارات الفاخرة.

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