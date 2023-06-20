«جوليوس باير»: دبي الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في الفخامة

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما نالت المركز السابع عالمياً، في الفخامة والحياة المُترفة، وفقاً للتصنيف الوارد في «التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة، 2023»، الصادر الآن عن بنك «جوليوس باير» السويسري.

ويرصد التقرير مستويات الفخامة ونمط الحياة الفاخر في مُختلف مُدُن العالم في 2023. وبذلك، تكون دبي قد قفزت سبعة مراكز، بالمقارنة مع تصنيفها العالمي في اصدار العام الماضي من المؤشر، حينما نالت آنذاك المركز الــ 14 عالمياً، كما تكون صعدت إلى مصاف العشرة الأوائل على المؤشر للمرة الأولى منذ بدء اصداره.

وافرد "جوليوس باير" مساحة واسعة في تقرير ه لهذا العام للحديث عن تفوق دبي اللافت في المؤشر ودخولها هذا العام إلى العشرة الأوائل للمرة الأولى. وذكر التقرير أن دبي ارتقت سلم ترتيب المؤشر بشكل سريع لتنال المركز السابع، منتزعة إياه من "زيوريخ" التي احتلته العام الماضي، بينما تراجعت هذا العام إلى المركز ال ١٤، وهو كان مركز دبي في إصدار العام الماضي. وأوضح التقرير أن دبي تتميز بموقعها الاستثنائي الذي يجعل منها حلقة الوصل بين الشرق والغرب ويعزز من دورها كمركز جذب للأثرياء من عشاق التنقل.

واضاف التقرير أن دبي تشكل مثالا عمليا يؤكد صحة مقولة "شيدها وسياتون"، كما تعد خير دليل على قدرة الحكومة على تطوير المراكز الحيوية باستخدام الحوافز المالية وغيرها. وتابع التقرير موضحاً أن دبي تحتضن الكثير من الوافدين، كما تحولت إلى وجهة للشركات ورواد الأعمال الراغبين بتأسيس مقارهم الإقليمية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، تواصل الفعاليات العالمية المرموقة، التي استضافتها دبي بالفعل مثل "اكسبو ٢٠٢٠"، أو التي ستستضيفها لاحقاً مثل مؤتمر "كوب ٢٨" المقرر أن تستضيفها دبي في أكتوبر من العام الجاري، الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة دبي الرائدة على الخارطة العالمية.

وذكر التقرير أيضاً أن أهمية الدور الذي تضطلع به دبي كمركز لإدارة الثروات، لا سيما وأنها شهدت في عام ٢٠٢٢ أضخم توافد لأصحاب الملايين قياسا بأي دولة أخرى. وأوضح التقرير أن دبي تبدو عازمة على ترسيخ مكانتها على رأس قائمة تصنيف "جوليوس باير" للمدن العالمية بفضل ما تقدمه من نظام ضريبي سهل وحوافز استثمارية متفردة ومستويات عالية من المعيشة، بالإضافة الى ما توفره من أمن وأمان لقاطنيها، وغير ذلك من مزايا الترابط العالمي والبنية التحتية المتطورة.

وتعليقا على تقدم دبي اللافت في اصدار المؤشر لهذا العام، قال فهد عبد الله، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات الاستثمارية في بنك "جوليوس باير" المحدود في منطقة الشرق الأوسط: "تطمح دبي لترسيخ مكانتها كواحدة من افضل أربعة مراكز مالية في العالم. وتعزز هذا التوجه مؤخراً بعد الإعلان عن أجندة دبي الاقتصادية- D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادها على مدى العقد المقبل. ونلاحظ النمو المطرد والانتقال المتنامي للثروات إلى دبي من خلال توافد رواد الأعمال وأصحاب الشركات، حيث نلمس تشكل

الجيل المقبل من العملاء المهتمين بالاستدامة ويطمحون للاستفادة من الاتجاهات المبتكرة مثل علوم الجينوم والذكاء الاصطناعي".

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