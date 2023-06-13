دبي تفوز باستضافة المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء، المزوّد الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، فوز إمارة دبي باستضافة فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ (2024 CCW).

ومنحت اللجنة المنظمة دبي، حق استضافة هذا الحدث البارز والرائد على مستوى العالم في مجال الاتصالات الحرجة، بعد مراجعة طلب الترشح الذي تقدمت به، ليتم اختيارها وجهة مثالية لتنظيم المعرض والمؤتمر رغم طلبات الترشح التنافسية للغاية التي تقدمت بها العديد من المدن ومراكز الأعمال الشهيرة من جميع أنحاء العالم.

ونجح المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، على مدار أكثر من 20 عاماً، في توفير منصة متميزة تجمع المستخدمين النهائيين لحلول الاتصالات والأعمال ذات المهام الحرجة مع المصنّعين والموردين، وذلك لتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات والرؤى وأحدث الاتجاهات على مستوى القطاع.

وتتضمن فعاليات الحدث، تنظيم منتديات وجلسات حوارية متخصصة، ومعرض للعلامات التجارية الرائدة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المؤتمر الرئيسي الذي تشارك في برنامجه نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال الاتصالات الحرجة على مستوى العالم.

وتتمثل أهداف الملتقى العالمي في تعزيز أوجه التعاون بين روّاد القطاع إقليمياً وعالمياً، ما يمكّن الضيوف والمؤسسات من التعرف إلى أحدث التقنيات، والحصول على احتياجاتهم من أحدث المنتجات والحلول المبتكرة، وإبرام اتفاقيات وشراكات جديدة.

وسيُعقد الحدث في الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وستساهم "نداء" بدور محوري في نجاح المعرض بصفتها المشغل المضيف لفعاليات الحدث بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وكانت العديد من المدن ومراكز الأعمال المشهورة حول العالم مثل مدريد وفيينا، ومؤخراً العاصمة الفنلدنية هلسنكي، قد استضافت فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ.

وأعرب سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، عن سعادته وفريق عمله بفوز دبي باستضافة فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024.

وقال: "فخورون بالمشاركة في تنظيم فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الخاص بقطاع الاتصالات الحرجة الذي تستضيفه دبي العام المقبل، إذ لطالما شكّل هذا الحدث البارز منصة متميزة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، وكذلك العملاء، لتبادل أحدث الرؤى والاتجاهات بما يساهم في تعزيز تقدم القطاع عالمياً".

وأضاف: "بعد تنظيمه في العديد من المدن والبلدان حول العالم على مدار العقدين الماضيين، نفخر بأن تكون دبي، أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تستضيف مثل هذا المؤتمر، وذلك في وقت تواصل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرائدة والحكومات على امتداد المنطقة، بلوغ آفاق جديدة من التطور في عالم الاتصالات، من خلال تسريع وتيرة الابتكار وتبني أحدث الحلول والتقنيات إلى جانب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية. وانطلاقاً من مكانتنا كروّاد في هذا المجال الحيوي الذي يكتسب زخماً متزايداً على نحو مستمر، فإننا نتطلع إلى تسخير كامل خبراتنا ومواردنا بما يضمن تنظيم نسخة ناجحة تضع معايير جديدة من التميز للسنوات المقبلة. وفي الوقت الذي نبدأ فيه من الآن استعداداتنا لاستضافة الحدث العام المقبل، فإننا على ثقة كاملة بأن الدورة المقبلة في دبي ستكون الأكثر نجاحاً في تحفيز وتعزيز أوجه التعاون وتسريع وتيرة تطور القطاع وازدهاره".

بدوره قال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعكس فوز دبي باستضافة فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، الجهود المشتركة والتعاونية التي بذلتها العديد من الجهات والمؤسسات في دبي لنيل شرف الاستضافة. ونحن فخورون للغاية بتعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع "نداء" والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، لتسليط الضوء على الإمكانيات والمقومات التي تتمتع بها إمارة دبي لاستضافة أضخم الأحداث والفعاليات العالمية في شتى المجالات والميادين، فضلاً عن التزامها المستمر بتطوير قطاع الاتصالات الحرجة".

وأضاف: "تماشياً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى استقطاب واستضافة أبرز وأضخم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، التي تتوافق في أهدافها مع مجالات التركيز الرئيسة عبر مختلف القطاعات، ولا سيّما فيما يتعلق بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة النمو المستدام، نتوقع أن يوفر المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، فرصة للبناء على الزخم الذي حققته دبي في مجال الاتصالات الحرجة، إلى جانب تمكين الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الرائدة على مستوى القطاع من تبادل المعرفة ومد جسور التواصل والتعاون. ونتطلع إلى العمل مع "نداء" ومنظومة شركائنا وأصحاب المصلحة الآخرين، بما يضمن نجاح الحدث وترك إرث دائم من النجاح ليس فقط في سجل دبي ودولة الإمارات ، ولكن في سجل المنطقة على نطاق أوسع".

وتشرف جمعية الاتصالات الحرجة (TCCA)، على تنظيم المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ منذ انطلاق دورته الأولى، وتقود المنظمة التي تضم مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات الأعضاء، الجهود العالمية لتطوير قطاع حلول الاتصالات الحرجة وفق معايير موحدة للمستخدمين المتخصصين، وقد لعبت “الجمعية” دوراً أساسياً في عملية تقييم طلبات الترشح لاستضافة المعرض واختيار الوجهة الأمثل.

ونظّمت الجمعية "مؤتمر ومعرض الاتصالات في الأزمات والطوارئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في دبي لمدة أربع سنوات متتالية بين أعوام 2015-2018، وتثق الجمعية بأن الإمارة، التي احتلت في السنوات الأخيرة المرتبة الأولى إقليمياً في سهولة مزاولة الأعمال التجارية والأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للذكاء الاصطناعي والروبوتات، تمثل خياراً مثالياً لاستضافة المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024.

من جانبه قال كيفن جراهام، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات الحرجة: "لطالما كانت دبي مركزاً عالمياً رئيساً للابتكار وريادة الأعمال، وتواصل الإمارة مساعيها للبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي من خلال تبني أحدث حلول وتقنيات الاتصالات واستضافة فعاليات بارزة تجمع متخصصين وخبراء على مستوى القطاع. وليس لدينا أدنى شك بأن اختيار دبي لاستضافة المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ في دورته المقبلة، سيسهم في تعزيز تطور قطاع الاتصالات الحرجة وازدهاره إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة في هذا المجال الحيوي الهام، بما يعود بمزيد من القيمة والفائدة على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع في مختلف أنحاء العالم".

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