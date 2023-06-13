ارتفاع الذهب قبيل اجتماع المركزي الأمريكي وصدور بيانات التضخم

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار، إلا أنّ حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق، إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غداً بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1974.60 دولار. وتراجع الدولار 0.2 %، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إيرجايد لتقديم الاستشارات للشركات: تنتظر السوق أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين واجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اتجاها أوضح لأسعار الذهب، ولكن لا يوجد ما يدفع الذهب للتفوق على الفئات الأخرى من الأصول بغض النظر عن عملية صنع القرار بمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وذكر خبراء اقتصاديون، أن من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مايو تباطؤ ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 4.1 % مقارنة مع 4.9 % في أبريل، وزيادة شهرية نسبتها 0.2 % انخفاضاً من 0.4 % في الشهر السابق.

ووفق خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 81 % أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع 19 % منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة الخميس، ورفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.1395 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 % إلى 994.47 دولار. وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 1361.62 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز