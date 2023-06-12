دبي تطلق مبادرة جديدة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة والمتعددة الجنسيات

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أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن مبادرة جديدة لتأسيس ودعم الشركات الرقمية في دبي وتوفير حزمة خدمات جديدة تدعم شركات التكنولوجيا والشركات الرقمية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الجنسيات التي تخطط لتأسيس أعمالها في دبي.

جاء الإعلان عن المنصة الهادفة إلى تأسيس الشركات الرقمية في دبي بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وبمشاركة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وآمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي. وتم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية للشركات الرقمية، كما سيتم التعاون مع أكبر عدد من الشركاء خلال الفترة المقبلة لترسيخ منصة جاذبة لبدء وتأسيس الأعمال من دبي إلى حين إطلاق المنصة في سبتمبر المقبل.

وأكد عمر سلطان العلماء أن المبادرة تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي، من خلال مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة في غضون 10 أعوام.

وقال إن هذه المبادرة النوعية لتسهيل ممارسة الأعمال هدفها ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزاً لتطويره، كما ستسهم بشكل رئيس في تحقيق أهداف دبي باستقطاب 300 شركة ناشئة رقمية بحلول عام 2024، وتهيئة البيئة التي تضمن ازدهار الشركات الرقمية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: تؤكد هذه الشراكة على التزامنا المستمر تجاه رفد بيئة الأعمال في دبي بالابتكارات والمساهمة في عملية التحول التي تشهدها الإمارة، لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا، حيث نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص، في سبيل تطوير قطاع الأعمال وتوفير فرص استثنائية للشركات لتواصل تحقيق النمو وتوسيع عملياتها في المنطقة.

وأضاف: تتركز جهودنا في دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية، على تعزيز التعاون الاقتصادي الداعم للأجندة الوطنية واستراتيجيتها حول نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وذلك من خلال توظيف خبراتنا في تطوير حزم الأعمال والخدمات والحوافز لدعم الشركات في قطاع التكنولوجيا، ما يعزز من مساهمتنا بكفاءة في تسهيل عملياتها واستقطاب المواهب والابتكارات من جميع أنحاء العالم.

حزمة خدمات

وتتضمن المبادرة الجديدة حزمة خدمات متنوعة تحتاجها لتأسيس الشركات في دبي، ومنها خدمات الترخيص، والحلول المصرفية، والمساحات المكتبية، والخدمات السحابية وغيرها؛ وتسهم هذه الخدمات في تسهيل تأسيس الأعمال، عبر توفير»وجهة شاملة ومحطة استثنائية«، تساعد في تأسيس الشركات تحت إشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ووقعت الغرفة مذكرات تفاهم مع 4 من الشركات والمؤسسات التي ستقدم خصومات ثابتة أو عروضاً حصرية للمبادرة، وهي»دبي كوميرسيتي«، و»سيف إكس باي«، و»اتصالات من e&«و»تلر«، في مرحلة أولى من المبادرة، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم إضافية مع شركاء آخرين في الفترة المقبلة.

وتركز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي (2022 ـ 2024) على تطوير بيئة الأعمال الرقمية، وتوفير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، وتستهدف الغرفة استقطاب الشركات العالمية الرائدة وأصحاب المواهب التخصصية في المجال الرقمي وضمان مساهمتهم في مسيرة ازدهار الإمارة.

وتحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تعزيز نجاح منظومة دبي الرقمية من خلال تنظيم جولات دولية لاستقطاب الشركات الناشئة والشركات المليارية العالمية إلى الإمارة، وقد أطلقت الغرفة مبادرات لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي، حيث نجحت مؤخراً في استقطاب 30 شركة ناشئة رقمية خلال الربع الأول من العام الحالي.

«إكسباند نورث ستار»

وتستعد الغرفة لتنظيم قمة»إكسباند نورث ستار"، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 1400 عارض و1000 مستثمر للمشاركة في دورته التي تقام في دبي هاربر خلال الفترة 15 ـ 18 أكتوبر 2023، ويسهم هذا الحدث في تعزيز زخم ريادة الأعمال الناشئة عبر الحدود، وتشكيل حلقة وصل تربط الشركاء الحكوميين والمستثمرين ومسرعات الأعمال بالمبتكرين ورواد التقنية من كافة أنحاء العالم.

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