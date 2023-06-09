حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد حققت الريادة لدبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن رؤية الشيخ محمد بن راشد حققت الريادة لدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33 رفعت سقف الطموحات.

جاء ذلك في تدوينة لسموه قال فيها: حلت دبي في المركز الثالث عالمياً في تقرير الأداء الاقتصادي العالمي الذي يصدر من مجلة "الإيكونوميست" والذي رصد مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية طوال السنوات الثلاثة الماضية والآفاق المستقبلية للنمو، رؤية الشيخ محمد بن راشد حققت الريادة لدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33 رفعت سقف الطموحات، ونشكر فرق العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركاء من القطاع الخاص التي تعمل من أجل ترسيخ مكانة دبي العالمية في مختلف المؤشرات والقطاعات.

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