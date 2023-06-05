«دبي المالي» يربح 10.9 مليارات درهم

المصدر: وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وربح نحو 10.9 مليارات درهم، مسجلاً أكبر وتيرة مكاسب يومية في 3 أسابيع بدعم رئيسي من الأسهم القيادية في قطاعات "المرافق" و"المالية" و"الصناعة".

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.37% أو ما يعادل 49.4 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود في يوم واحد منذ منتصف الشهر الماضي، ليغلق عند 3652.64 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 مايو 2022، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند 9210.64 نقطة، ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" إلى 9375.76 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي إلى 3.31 تريليون درهم موزعة بواقع 2.673 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و636.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 904.3 مليون درهم في سوق أبوظبي و735.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 478.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 27.4 ألف صفقة.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم "ديوا" بنسبة 6.4% و"إمباور" 4.5% و"الإمارات دبي الوطني" 0.72% و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.4% و"سوق دبي المالي" 0.7% و"العربية للطيران" 3.1% و"أرامكس" 0.7% و"إعمار للتطوير" 0.37% و"تيكوم" 2.5%.

وتصدر "ديوا" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 314.4 مليون درهم، تلاه "تعليم" جاذباً نحو 113.1 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" بنحو 50.6 مليون درهم، و"إمباور" بسيولة 33.6 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي اليوم "أغذية" بنسبة 2.04% و"برجيل" 1.83% و"الجرافات البحرية" 1.46% و"طاقة" 1.01% و"الواحة كابيتال" 0.86% و"أبوظبي الأول" 0.47% و"الدار العقارية" 0.39% و"فيرتيغلوب" 0.31%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بعد استقطابه سيولة بنحو 247.7 مليون درهم وأقفل مستقراً دون تغيير عند 395 درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 99.2 مليون درهم، تلاه "أدنوك للإمداد والخدمات" جاذباً نحو 55.8 مليون درهم.

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