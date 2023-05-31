2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 576 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 313.49 مليون درهم و547 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 332 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 765.03 مليون درهم منها 9 رهونات أراضٍ بقيمة 31.12 مليون درهم و109 رهونات فلل وشقق بقيمة 733.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 553 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 23 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 222.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 100 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الصناعية الرابعة بقيمة 80 مليون درهم.

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