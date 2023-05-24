299 ألف من المملكة المتحدة زاروا دبي في الربع الأول من 2023

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دبي 299 ألف سائح من بريطانيا في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 9 % على أساس سنوي، واستقبلت دبي أكثر من مليون بريطاني خلال العام الماضي. وأفاد موقع ترافيل ويكلي أن بريطانيا ثالث سوق سياحي بالنسبة لدبي بعد الهند بإجمالي 612 ألف زائر، وروسيا 358 ألف زائر.

وبشكل عام استقبلت دبي 4.67 ملايين سائح، في الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 17 % على أساس سنوي، لتقترب من مستويات ما قبل الوباء البالغ 4.75 ملايين سائح في الربع الأول من 2019.

وقالت جميلة أهلي رئيسة العمليات في «دبي للسياحة»: «هدفنا هو الوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا المستجد هذا العام».

وبالنظر إلى فترة عيد الفصح، كانت دبي الوجهة الأولى للسياح القادمين من بريطانيا.

وأكدت أهلي أن العروض والتخفيضات هي جزء من استراتيجية مجلس السياحة لزيادة أعداد الزائرين في الصيف.

ارتفاع

وأشارت إلى أن الحجوزات آخذة في الارتفاع خصوصاً خلال فترة الصيف.

وشهدت دبي عدداً كبيراً من الافتتاحات الفندقية أخيراً، كان أبرزها فندق أتلانتس ذا رويال.

وتعليقاً على المخاوف المتعلقة بارتفاع تكلفة المعيشة، قالت أهلي: إنّ السوق البريطاني «مرن للغاية»، وثمة نطاق واسع من الفنادق في دبي، تناسب ميزانيات مختلفة.

وأضافت أهلي أنّ الاستدامة هي في صميم اهتمام دبي، مشيرة إلى مبادرات مشروع إعادة تأهيل السلاحف في شاطئ فندق «جميرا النسيم»، وخيارات تناول الطعام من المزرعة إلى المائدة في مطاعم الفنادق.

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