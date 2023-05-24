«دييز» تستهدف تعزيز حلول الأمن السيبراني في المنطقة الحرة بمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، جلسة توعوية متخصصة بمجال حلول وابتكارات الأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي الرقمية، و«تاليس»، الشركة العالمية لتقنيات الأمن السيبراني وحماية البيانات في مركز أعمال المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز».

وجمعت الجلسة التوعوية نخبة من المختصين والخبراء لمناقشة سبل تحقيق أعلى مستويات المرونة وأقصى درجات الحماية الأمنية ضد التهديدات السيبرانية، بما يتماشى مع الجهود المتواصلة التي تبذلها «دييز» لدعم أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي تركز على الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني بما يعزز نمو إمارة دبي وازدهارها الاقتصادي.

وقالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»: يتطلب عالمنا الذي يشهد تطورات وتغييرات متسارعة نهجاً واضحاً ينسجم مع معايير الأمن السيبراني، وهذا ما يدفع المنطقة الحرة بمطار دبي في «دييز» إلى بناء شراكات قوية تدعم هذا النهج مع جهات رائدة في القطاع الخاص والعام، وتعزيز جهود الأمن السيبراني وتحديد أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع مشاريع التطوير المشتركة القائمة على الحلول المبتكرة، فضلاً عن تأهيل وتدريب المديرين التنفيذيين بشكل فعّال وتعريفهم على أبرز المستجدات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، إذ نهدف إلى إرساء بنية تحتية رقمية حديثة وآمنة وسلسة تواجه التهديدات السيبرانية المتطورة، وتمكّن الشركات من تبني عملية التحول الرقمي، وتشجعها على استشراف تحديات المستقبل.

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وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: نحرص بشكل مستمر على توفير الفرص لزيادة الوعي بالأمن السيبراني والوصول إلى أفضل السبل لتطبيقه، لذلك يسعدنا التعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وشركاء آخرين لمشاركة رؤيتنا مع المتخصصين في هذا المجال وتمكينهم من أداء دورهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن السيبراني.

وقال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: نفخر باستضافة هذه الجلسة التوعوية، والتي حددت أبرز الممارسات اللازمة لمواجهة المخاطر، وكشفت عن أفضل العوامل الضرورية لبلورة ملامح فضاء سيبراني موثوق للمؤسسات والأفراد العاملين في المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة، إذ نولي في السلطة أولوية كبرى لمبادرات الأمن السيبراني والورش التوعوية بالأمن السيبراني لمواجهة التهديدات في جميع القطاعات الحيوية، وذلك في إطار جهودنا الرامية لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية للشركات في المناطق الحرة التي تنضوي تحت مظلتنا.

وقال وائل كانون، رئيس حلول أمن الإنترنت في شركة «تاليس»: زيادة مستويات الوعي والتأهيل في مجال الأمن السيبراني تعتبر من أكثر الطرق فعالية لإعداد الموظفين بصفتهم خط الدفاع الأول للمؤسسات. نفخر بشراكتنا مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ومركز دبي للأمن الإلكتروني لإطلاق هذه الورشة التي سلطت الضوء على هذا الشأن.

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