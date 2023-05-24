صافي أرباح «هيرميس» الربعية يقفز 157%

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 4.5 مليارات جنيه، بنمو سنوي 129%، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات أنشطة الخزانة، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع بنك الاستثمار وكذلك نمو إيرادات aiBANK خلال نفس الفترة. وارتفع صافي الربح التشغيلي ارتفع بمعدل سنوي 99% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه. وارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 108% ليصل إلى 1.4 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 157% ليصل إلى 885 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالأداء الاستثنائي التي حققته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023، نجحت المجموعة في تحقيق نتائج قوية، مدعومة بالنمو الكبير الذي شهدتها أنشطتها الرئيسية، وعلى رأسها قطاع الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side). فعلى صعيد أنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة، تضمنت صفقتين لأسواق الأسهم و7 صفقات في سوق ترتيب وإصدار الدين بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار دولار. وتضمنت هذه الصفقات الطرح العام الأولي لشركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، والطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ونجح بنك الاستثمار في تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في ضوء نمو الإيرادات إلى 3.0 مليارات جنيه، مقابل 901 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى النمو القوي بإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 69% لتبلغ 837 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 238% لتصل إلى 216 مليون جنيه وكذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 44% لتصل إلى 621 مليون جنيه.

إيرادات

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 15% لتسجل 689 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بنمو إيرادات شركة «ڤاليو» بمعدل سنوي 78% إلى 254 مليون خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بفضل تحقيق ربح نتيجة عملية التوريق فضلاً عن نمو مبيعات تلك الفترة على خلفية نجاح الشركة في تنمية شبكة عملائها من التجار. كما ارتفعت أنشطة التخصيم تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بمعدل سنوي 72% لتصل إلى 31 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023. ومن ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغير ملحوظ على إيرادات التأجير التمويلي، والتي شهدت تراجعاً طفيفاً بمعدل سنوي 2% لتصل إلى 44 مليون جنيه، وتراجعت أيضاً إيرادات شركة «تنمية» بمعدل سنوي 11% لتسجل 351 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023؛ بسبب تراجع المبيعات خلال تلك الفترة.

وارتفعت إيرادات aiBANK إلى 727 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 56%، وذلك بفضل النمو الكبير في الأصول مرتفعة العائد وكذلك نمو محفظة الأصول ذات العائد المتغير. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع صافي الأتعاب والعمولات في تعزيز إيرادات المجموعة، والذي ارتفع بمعدل سنوي 352%، وهو ما يرجع إلى الأداء القوي لأنشطة تمويل المعاملات التجارية خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب 171 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 25% خلال الربع الأول من عام 2023 (بلغ نصيب المجموعة المالية هيرميس القابضة من أرباح البنك 87 مليون جنيه).

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