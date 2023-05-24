«تشاينا ريلواي» تفوز بعقد بناء برج الحبتور الأيقوني

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة الحبتور عن تعيين شركة «تشاينا ريلواي 18 بيرو جروب» China Railway 18th Bureau Group Ltd كمقاول رئيسي لمشروعها الريادي الجديد، برج الحبتور في قلب دبي.

وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع الذي يُشيَّد في الحبتور سيتي، باستخدام تقنيات بناء مبتكرة وإبداعية ومختارة بعناية، 3.7 مليار درهم.

وقال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «يسرّني كثيراً أن أرحّب بشركة China Railway 18th Bureau Group التي ستكون المقاول الرئيسي لتنفيذ برج الحبتور».

وأضاف: «في ضوء التعقيدات التي ينطوي عليها مثل هذا المشروع الذي يتطلب مقاربة تقدّمية وفريدة في مجال البناء، كان اختيار المقاولين المناسبين للقيام بأعمال البناء أمراً بالغ الأهمية لفريق العمل ولي شخصياً، فهدفنا هو تشييد برج الحبتور وفقاً لأعلى معايير الجودة في وقت قياسي».

وتابع الحبتور: «نُشِر طلب تقديم العروض للمشاركة في المناقصة على نطاق الدولة. اخترنا في البداية 10 جهات تقدّمت بعروض ثم قلّصنا العدد إلى ثلاث جهات أساسية في إطار عملية مكثّفة. وقد تسلّمنا عروضاً من شركات أوروبية ومحلية وهندية وصينية وشرق أوسطية».

ولفت إلى أن اختيار China Railway 18th Bureau Group تمّ استناداً إلى قائمة من المعايير في أولوياتها: الالتزام بالمهلة الزمنية التي وُضِعت للانتهاء من المشروع وهي 36 شهراً، والتقيّد التقني الكامل بمعايير الجودة المتطورة، وسجل الشركة الناجح في المشاريع الكبرى.

يُشار إلى أن برج الحبتور الذي تبلغ كلفته عدة مليارات الدراهم، سيكون أكبر مبنى سكني في العالم، إذ يضم 1,701 شقّة على مساحة 3,517,313 قدماً مربّعاً وموزّعة على 81 طابقاً (G+7+73) فوق الأرض.

وعن أسلوب البناء غير التقليدي، قال الحبتور: «ينطوي هذا المشروع على الكثير من التحديات حيث يُنفَّذ هذا النظام الهيكلي للمرة الأولى في دبي، وقد جرى التصديق عليه من خلال مراجعة هندسية مفصّلة قام بها خبراء ذائعو الصيت عالمياً من Structural San Francisco، وImperial College London وTerrasol Paris. لقد اخترنا إنقاذ الهيكل الحالي بدلاً من هدمه والبناء من الصفر بكلفة أقل، لأن ذلك كان سيعني هدر كمية هائلة من الإسمنت والرمل يفوق حجمها حمولة 3,000 شاحنة».

أضاف: «لهذا اخترنا اعتماد مقاربة مبتكرة ومستدامة، باستخدام طريقة البناء من الأعلى إلى الأسفل، حيث نستعين بمعدّات ثقيلة جداً من شركة Bauer (الجهة المتعاقدة لتنفيذ الأساسات الخازوقية)، والتي تبلغ زنة كل منها 60 إلى 100 طن، لتنفيذ الأعمال على البناء الحالي، عبر إعادة استخدام الهيكلية القائمة».

تابع الحبتور: «عند إنجاز المشروع، ستكون بصمتنا الكربونية أقل من نصف البصمة التي تخلّفها أعمال البناء المماثلة، حيث يكون بناء 1 متر مربع من المشاريع المماثلة عادةً 1 طن من ثاني أكسيد الكربون، باستخدام طريقتنا، ستكون بصمتنا الكربونية أقل من 0.5 طن لكل متر مربع. يقوم الخبراء البيئيون حالياً بتقييم برج الحبتور، من أجل الحصول على شهادة LEED Platinum (شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، من أعلى سلطة في أنظمة تصنيف المباني الخضراء حول العالم».

وعقب اختيار China Railway 18th Bureau Group Ltd المقاول الرئيسي للمشروع، توجّه السيد زون لين، مدير عام الشركة، إلى الحبتور برسالة خطّية جاء فيها: «أودّ، بالنيابة عن شركة China Railway 18th Bureau Group Ltd، أن أغتنم هذه الفرصة الذهبية للتعبير عن امتناننا العميق وسعادتنا لفوزنا بالمناقصة لبناء برج الحبتور الذي يشكّل علامة فارقة، ما يعكس بوضوح ثقتكم الكبيرة بنا لتسليم المشروع بما يلبّي تطلعاتكم على أكمل وجه. ونزولاً عند حسن ظنّكم، نعرب عن التزامنا التام بتوظيف كامل إمكاناتنا وقدراتنا في تنفيذ المشروع. لن يخيب أملكم أبداً بالوعود التي قطعناها لكم. وسنقرن حكماً الأقوال بالأفعال».

أضاف: «فيما ننطلق في تنفيذ هذا المشروع المرموق والطليعي، نؤكّد لكم أننا سنشكّل فريقاً هائلاً مع كل المختصين لإنجاز جميع المهام الشاقّة والحافلة بالتحديات، وتحقيق النجاح بما يرضي تطلعات جميع الأطراف. ونتطلع إلى علاقة ناجحة ومثمرة على المدى الطويل مع شركتكم الموقّرة».

وقال ممثّل شركة Bauer: «من دواعي سرورنا أن مجموعة الحبتور اختارتنا للمشاركة في هذا المشروع المرموق. لقد طوّرت شركة Bauer حلولاً فريدة للأساسات بالتعاون مع العملاء والمهندسين الاستشاريين والمعماريين للسماح بتشييد المبنى الضخم فوق طابق سفلي من ثلاثة مستويات. ترتكز هذه التقنية على الأساسات الخازوقية المستطيلة العميقة التي يمكنها حمل أوزان البناء الضخمة».

تابع قائلاً: «من التحديات الفريدة بناء وتركيب الأساسات انطلاقاً من الجزء العلوي لبنية سفلية قائمة أصلاً. لقد طُوِّرت حلول مبتكرة في الهندسة والتصميم وأساليب بناء من أجل استيفاء الاحتياجات الفريدة لهذا المشروع. الأعمال جارية في الموقع بواسطة آلتنا التخصصية Bauer MC96 BC 40 Cutter التي تُستخدَم في بناء الأساسات الخازوقية بأعماق تفوق 90 متراً».

يضم الحبتور سيتي المشهور وجهات اللايفستايل الأكثر فخامة في دبي، وقد دُشِّن رسمياً في عام 2016، مع فنادقه الثلاثة التابعة لشبكات فندقية عالمية – الحبتور بالاس من مجموعة LXR Hotels & Resorts، وV Hotel من مجموعة Curio Collection by Hilton، وهيلتون دبي الحبتور سيتي – بالإضافة إلى عرض لابيرل الذي يُعتبَر العرض رقم 1 في دبي، ويقدّم تجربة مسرحية فريدة عالمية الطراز في مسرح مائي مصمم خصيصاً لهذا الغرض، وثلاثة أبراج سكنية فخمة – نوره وآمنه وميره.

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