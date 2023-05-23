دبي مقراً لأول ناد لخريجي كلية «هارفارد» للأعمال في دول التعاون

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، عن افتتاح «ذا هاوس» مقره الجديد والدائم في دبي، والذي يعتبر علامة فارقة لخريجي الكلية في جميع أنحاء العالم.

ويقع مقر «ذا هاوس» الجديد في دبي، التي تعزز مكانتها كمركز عالمي للمواهب العالمية والشركات، وهو أول موقع دائم لنادي خريجي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويسعى النادي لتأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد اليوم الذي يشهد الكثير من المتغيرات المتسارعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز