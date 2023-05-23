«فلاي دبي للشحن» أول ناقلة بالمنطقة تتبنى حلولاً رقمية للبضائع الخطرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فلاي دبي للشحن» عن تبنى حلول «إياتا» الرقمية للبضائع الخطرة «دي جي أوتوتشيك»، وبذلك تصبح أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبنى هذا النوع من الحلول، الأمر الذي يعكس حرص الناقلة والتزامها المستمر بالاستثمار في التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة للأعمال لتعزيز أدائها التشغيلي.

وتعد «دي جي أوتوتشيك» أحد الحلول الرقمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لقبول والتعامل مع شحنات البضائع الخطرة. وستمكن هذه التقنيات الحديثة «فلاي دبي للشحن» من تطوير وتحسين عملياتها المتعلقة بالتعامل وقبول البضائع الخطرة لضمان أعلى مستويات السلامة.

وكانت «فلاي دبي» قد شاركت خلال الأسبوع في منتدى «دي جي أوتوتشيك» والذي يأتي ضمن فعاليات المؤتمر الخامس والثلاثين لعمليات المناولة الأرضية الذي نظمته «إياتا» في أبوظبي مؤخراً. وتسلم محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن، شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» نيابة عن «فلاي دبي».

حلول

وقال محمد حسن: يسعدنا أن نكون أول شركة طيران في المنطقة تتبنى حلول «دي جي أوتوتشيك» الرقمية، ما يؤكد التزامنا المستمر منذ عام 2012 عند إطلاق «فلاي دبي للشحن» للاستثمار في الحلول المبتكرة لتحسين قدرات الشحن لدينا. يُظهر تطبيق هذا الحل الرقمي للناقلة أعلى مستوى من الالتزام بتبني أفضل الممارسات في قطاع الشحن الجوي. وتوفر هذه الحلول التقنية كفاءة عالية لإدارة نقل البضائع الخطرة جواً وأكثر فاعلية لعملائنا وبنفس الوقت وفق أعلى مستويات السلامة.

وقال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في «إياتا»: الرقمنة وتحسين السلامة هما أهم أولويات الصناعة وهما ما يحققهما استخدام هذه الحلول، وخاصة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة. ومع التقليل من استخدام الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً، تتجه الصناعة إلى تعزيز السلامة من خلال تقليل الخطأ البشري أثناء عمليات الفحص. سيستفيد عملاء «فلاي دبي» من كفاءة أكبر وعمليات مبسطة وأمان اكبر. لقد شهدنا تزايد عمليات التدقيق والفحص الرقمي في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث تخطط المزيد من الشركات لتبني هذه الحلول عبر شبكاتها العالمية.

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