دبي تسجل حضوراً قياسياً في «آيمكس فرانكفورت 2023»

المصدر: ​دبي - البيان

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يشارك مكتب فعاليات دبي للأعمال بأكبر وفد من العارضين من الإمارة في معرض سياحة الحوافز والمؤتمرات «آيمكس فرانكفورت 2023»، الذي انطلقت فعالياته اليوم "الثلاثاء" ويستمر حتى 25 مايو الجاري، حيث تتيح هذه المشاركة الفرصة للتواصل والإلتقاء مع المشترين والشركاء في هذا القطاع، مع توقعات بتنظيم أكثر من 1000 اجتماع على مدار أيام المعرض الثلاثة. ويعكس التواجد القوي لدبي في المعرض أهمية قطاع فعاليات الأعمال ومدى مساهمته في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويمثل دبي في المعرض «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالإضافة إلى 35 من أبرز الشركاء الذين يمثلون منظومة فعاليات الأعمال في المدينة، بما في ذلك عدد من المنشآت الفندقية، وأماكن استضافة الأحداث، ومناطق الجذب السياحي، وشركات إدارة الوجهات، وشركات الطيران، ومنها مركز دبي التجاري العالمي، وطيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، إلى جانب نخبة من مجموعات الفنادق. ومن المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 4000 من منظمي الاجتماعات والمؤتمرات من جميع أنحاء العالم.

وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بداية العام الجاري، مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدار العقد المقبل، وتعزيز مكانتها لتصبح بين أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

فعاليات الأعمال

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «في ظل الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، فإننا نحرص على العمل معهم من أجل استقطاب المزيد من فعاليات الأعمال التي تسهم في زيادة أعداد الزوار للمدينة، وكذلك تضمن التنمية المستدامة لاسيما في القطاعات المستهدفة وذات الأولوية الاقتصادية. حيث تواصل منظومة فعاليات الأعمال في دبي عملها لتكون ركيزة أساسية لزيادة أعداد الزوار إلى الإمارة، وكذلك رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد، إلى جانب تطوير القطاعات الرئيسية ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة».

وأضاف الخاجة: «إنّ التواجد القوي لنا ولشركائنا في (آيمكس2023) يحمل رسالة إلى قطاع السياحة العالمي مفادها أن دبي قادرة على توفير البيئة المناسبة والمنصة المثالية لتبادل المعرفة والتطوير المهني وتعزيز شبكة العلاقات، وذلك من خلال تنظيم واستضافة مؤتمرات الجمعيات، واجتماعات المؤسسات، ورحلات الحوافز للشركات من مختلف الأحجام، حيث أثبتت دبي باستمرار أنها الوجهة المثالية لمخططي الاجتماعات لإقامة أحداث واجتماعات مميزة تلبي تطلعاتهم».

وتابع: إن الالتزام الذي أظهره شركاؤنا المشاركون في آيمكس 2023، وكذلك على مدار العام بدعم أنشطة مكتب فعاليات دبي للأعمال، يعزز ثقافة التعاون الوثيق بين الشركاء للإسهام في النهوض بأداء قطاع فعاليات الأعمال في الإمارة، وكذلك ترسيخ مكانتها كمدينة مفضلة لاستضافة الفعاليات والأحداث الكبرى.

شراكات عالمية

ويركز مكتب فعاليات دبي للأعمال خلال مشاركته هذا الأسبوع في المعرض على إقامة الشراكات العالمية مع الجهات المعنية في هذا القطاع، حيث يتواصل مع تحالف أفضل المدن العالمية BestCities Global Alliance، والرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA، والجمعية العالمية لمنظمي المؤتمرات «IAPCO»، وشراكة مراكز الجمعيات العالميةGAHP.

وسوف يستكمل مكتب فعاليات دبي للأعمال أنشطته بعد معرض آيمكس 2023 بمشاركة قوية في عدد من المعارض التجارية الكبرى وإجراء لقاءات مع منظمي المؤتمرات والاجتماعات في وقت لاحق من هذا العام، ومن تلك المعارض «آيمكس أمريكا»من 17 حتى 19 أكتوبر، و «آي بي تي أم وورلد» من 28 حتى 30 نوفمبر. كما سيقوم بتنظيم حملات تعريفية خارجية في عدد من الأسواق الرئيسية المستهدفة، وكذلك استضافة وفود لزيارة دبي حتى يطلعوا على الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها المدينة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى، إلى جانب التجارب المتنوعة التي يمكن أن يخوضها المشاركون خلال تواجدهم في المدينة.

والجديد بالذكر أن مكتب فعاليات دبي للأعمال قاد جهود التقدم بعطاءات استضافة فعاليات الأعمال خلال عام 2022، وهو ما أثمر بفوز دبي بـــ 232 عطاء استضافة لفعاليات أعمال سوف تقام على مدار السنوات القليلة المقبلة، وهو ضعف عدد الفعاليات التي فازت بها دبي في العام السابق، ومن شأن تلك الفعاليات استقطاب أكثر من 135 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم العلماء، وقادة الفكر، والمسؤولون التنفيذيون للشركات، ورواد الأعمال، والذي من شأنه تعزيز القيمة الناتجة عن تنظيم فعاليات الأعمال وكذلك المنظومة السياحية الشاملة. حيث تعاون مكتب فعاليات دبي للأعمال مع عدد من الشركاء والأطراف المعنية للفوز بعطاءات الاستضافة الناجحة بما في ذلك سفراء برنامج «السفير»، والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شركاء القطاع، والفنادق، ومنظمي المؤتمرات المحترفين من مختلف أرجاء الإمارة.

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