«ذا سيتيزن»: دبي مركز رئيسي للسفر الدولي

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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وصف مقال منشور في صحيفة «ذا سيتيزن» الجنوب أفريقية، دبي بمدينة المعارض الناجحة، مشيراً إلى دور المعارض التي تقيمها الإمارة في زيادة عدد الزوار من القارة الأفريقية، وإلى الترويج للسياحة في أفريقيا، ما يساعد في تعزيز الحركة السياحية في كلا الاتجاهين.

ولفت المقال إلى أن دبي التي أصبحت معروفة كمركز رئيسي للسفر الدولي، استقبلت في عام 2019 حوالي 1.6 مليون زائر من القارة الأفريقية بزيادة 5.1 % مقارنة بالعام السابق. وفيما أثرت الجائحة على تلك الأرقام، فإن البلاد تكتسب القوة ببطء مرة أخرى مع وجود معارض كمعرض السفر الدولي، لاسيما وأنها تضم واحداً من أكبر المطارات وأكثرها ازدحاماً وبعضاً من أكبر مناطق الجذب السياحي من صنع الإنسان.

وركز المقال تحديداً على معرض سوق السفر العربي ومشاركة جنوب أفريقيا في جناح بالمعرض الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي هذا الشهر وضم أكثر من 2800 عارض من أكثر من 150 دولة، والذي يكمن جانب مهم منه في جذب عدد متزايد من السياح الأفارقة الذين كانوا يزورون المدينة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وعن أهداف المعرض، ينقل المقال عن حور الخاجة، مساعد نائب الرئيس للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قولها «إن الإمارات وخاصة دبي تعمل بنشاط على تسويق عروضها في أفريقيا»، لافتة إلى أن الإمارات رعت فعاليات كبرى في أفريقيا مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمساعدة في رفع ملفها الاحترافي داخل القارة، وأن تركيزها منصب على نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وغانا وإثيوبيا، وأن الشراكة مع «هيئة دبي للسياحة» يمكن أن يساعد في تعزيز الحركة السياحية في كلا الاتجاهين.

فرص كثيرة

ولفت المقال إلى أهمية المعرض في توسيع الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، ناقلاً عن رئيسة العمليات في «جنوب أفريقيا للسياحة»، نوماسونتو ندلفو، قولها: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً للغاية من عروضنا السياحية، ومن خلال تلك الأنشطة التجارية يمكننا عرض مجموعة واسعة من المنتجات والتجارب السياحية التي يبحث عنها المسافرون»، مشيراً في سياق ذلك إلى تشجيع دبي لجهود جنوب أفريقيا بتوفير فرص تعليم وتدريب لمحترفي السياحة الأفارقة، عبر الشراكة التي عقدتها كلية دبي للسياحة مع العديد من البلدان الأفريقية، والتي تكللت بقصص نجاح.

كما لفت المقال إلى ما توفره دبي من فرص هائلة، ناقلاً عن ندلفو «إن الإمارات وبشكل أكثر تحديداً دبي تعد موطناً للعديد من الوافدين مما يوفر فرصة رائعة للشركات الصغيرة والمتوسطة للقاء وإشراك جمهور أوسع وخلق انطباعات دائمة، وأنه من خلال المشاركة في أحداث مثل سوق السفر العربي، يمكنها توسيع نطاق وصولها إلى ما وراء الحدود المحلية، حيث من المتوقع أن تسهم مشاركة هذه الشركات الصغيرة في سوق السفر العربي في تعزيز القدرة التنافسية للوجهات وتحفيز تحول الصناعة وتسريع نمو السياحة».

ورأت الصحيفة أن في معرض سوق السفر العربي بدبي محفزاً لنمو العمالة والتعاون الاستراتيجي إذ إن المعرض معروف بتشجيعه للنمو في مجال التوظيف، لافتاً إلى أن هيئة المشاريع السياحية الصغيرة في جنوب أفريقيا أفادت بأن المشاركين في المعرض العام الماضي عادوا مع صفقات مربحة، حتى أن بعض الشركات أقامت علاقات تعاون استراتيجي لتعزيز خدمات ومنتجات المناولة الأرضية وعروض المنتجات.

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