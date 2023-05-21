800 مليون درهم إيرادات «سافوا» في 2022

المصدر: دبي - البيان

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سجلت شركة «سافوا» المتخصصة في برمجيات وحلول أتمتة المستودعات في الشرق الأوسط، عائدات بقيمة 800 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو سنوي نسبته 6 %. ويرجع نمو الشركة إلى تركيزها على الابتكار ورضا العملاء، رغم التحديات الناجمة عن التغيرات المتسارعة والتنافسية الكبيرة في الأسواق. وتمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مجالات برمجيات وحلول أتمتة المستودعات، عبر مواصلة تقديم حلول مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية.

ومن المقرر أن تشارك «سافوا» خبراتها خلال معرض «سيملس ميدل إيست 2023» المقام في دبي يومي 23 و24 مايو الجاري. وستسلط الشركة الضوء على حلولها الروبوتية المبتكرة، ومنظومة مسارات نقل البضائع إلى الأفراد، وحلول التغليف، وحلولها الرائدة التي تجمع بين نظام التحكُّم بالمستودعات ونظام إدارة النقل.

وقال آلان قدوم، مدير عام الشركة: نفخر بمسيرة نجاح «سافوا»، ودور ابتكاراتنا في تحسين أداء قطاعات اللوجستيات وسلاسل الإمداد. وتعكس إنجازات الشركة تفاني والتزام أعضاء فريق عملنا، ومفاهيمهم المبتكرة وأفكارهم الخلاقة. ويشكل النمو الذي سجلناه العام الماضي حافزاً لنا للمضي قدماً في الابتكار وتوسيع خدماتنا وحلولنا. وفي عام 2022، أثر نقص المكونات على عملياتنا من حيث الميزانيات والتخطيط.

وأضاف: أسهم تمكين فريقنا وتنفيذ خطط العمل بتقليل التأخير في تحقيق العائدات. وتعد صعوبات الإمدادات وارتفاع الأسعار من ضمن التحديات التي تلقي بظلالها على عام 2023. وباعتبارنا إحدى الشركات الرائدة في قطاع يواصل التطور عالمياً، فإننا نعتزم الاستمرار في توسعنا ضمن الأسواق والحفاظ على مسار النمو. وتسرنا المشاركة في دورة هذا العام من سيملس ميدل إيست، ونتطلع لتوظيف الفرص التي يتيحها هذا الحدث لمشاركة خبراتنا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات.

وخلال 2022، استقطبت «سافوا» أكثر من 100 من أصحاب المواهب والكفاءات، وعززت فريق عملها الذي بات يضم قرابة 1000 موظف حول العالم. وتتضمن أبرز العوامل المؤثرة في النمو الذي سجلته الشركة ارتفاع حجم المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2022 نتيجة لمنشآت الإنتاج الإضافية، ومبيعات الأنظمة المؤتمتة الجديدة، كما تعزز أنظمة التكنولوجيا والبرمجيات المتقدمة تنافسية «سافوا» وقدرتها على تنفيذ مشاريع أكبر.

وسجلت شبكة «شركاء أعمال سافوا» نمواً لافتاً على نطاق عالمي، مما أثر بشكل ملحوظ على زيادة مبيعات آلات التعبئة ووصولها لمستوى قياسي جديد. وتستهدف «سافوا» مواصلة التوسع في أسواق الشرق الأوسط، وتعزيز مبيعاتها، وطرح حلولها المبتكرة في المزيد من الدول.

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