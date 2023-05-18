دبي تعلن إنجاز مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة »

المصدر: دبي - البيان

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في إطار "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتزامناً مع إعلان الإمارات للعام 2023 عام للاستدامة، أعلنت دبي إنجاز مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة "بيو غاز"، والذي يعتبر أحد مشاريع الطاقة المتجددة التي تخدم الخطة الاستراتيجية لتحويل أصول بلدية دبي إلى أصولٍ خضراء ومستدامة.

ويبلغ حجم الطاقة الكهربائية المُنتجة من المشروع سنوياً 44,250 ألف ميغاواط في الساعة، ستُستخدم في تشغيل محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة تصل إلى 6 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في اليوم، والذي يشكل 50% من إجمالي الاحتياجات التشغيلية للمحطة.

ويأتي المشروع الذي أنجزته بلدية دبي بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دعم توجهات حكومة دبي لتفعيل الشراكات مع هذا القطاع، حيث سيسهم في توفير حلول مستدامة من خلال إيجاد مصدر بديل للطاقة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 31,000 طناً سنوياً، إضافةً إلى خفض التكلفة التشغيلية للمحطة بما يعادل 320 مليون درهم خلال الـ 25 سنة القادمة.

مركز عالمي للطاقة النظيفة

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "يُعدُّ مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة "بيو غاز" (Biogas)، من المشاريع المستدامة التي نفذتها بلدية دبي في مجال توليد الطاقة المتجددة من مصادر مستدامة ونظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص. ويجسّد المشروع التزام البلدية بأهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات العام 2023 عاماً للاستدامة. كما يأتي في إطار "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وواحدة من المدن الأقل بصمة كربونية في العالم، إضافةً إلى إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر نظيفة بحلول عام 2050".

وأضاف: "يدعم المشروع محاور أساسية ضمن الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي كالاقتصاد الأخضر والاستدامة، وسيوفر جزءاً من الاكتفاء الذاتي للمحطة من احتياجات الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات تشغيلها، والتي ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ما يعد انعكاساً لنهج بلدية دبي في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المستدامة المبتكرة، وتجسيداً لرؤيتها في تطوير وإدارة وضمان استدامة المدينة من خلال تنفيذ المشاريع وتبنّي الحلول التي تعزّز من الاستدامة في إمارة دبي، وتدعم رؤيتها لتكون المدينة الأفضل للعيش في العالم".

بنية تحتية عالية الاستدامة

يصل إنتاج الغاز الحيوي من عمليات المعالجة في محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى 57,000 متر مكعب يومياً، ويجري عبر المشروع الاستفادة مما يقارب 54,800 متر مكعب يومياً لإنتاج طاقة كهربائية بمعدل 121 ميغاواط في الساعة، تُغطي 50% من احتياجات المحطة. كما يتميز المشروع بكون عملياته مؤتمتةً بالكامل مع أكثر من 350 أداة، تعمل على مراقبة العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتعد منظومة الصرف الصحي في إمارة دبي من أحدث أصول البنية التحتية عالية الاستدامة في إمارة دبي، حيث يبلغ طول خطوط شبكاتها أكثر من 3 مليون متر، وتضم 13 محطات ضخ رئيسة، و110 محطة فرعية، إضافةً إلى 56 محطة ضخ لمياه الأمطار. كما تشمل المنظومة محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي هما، محطة ورسان، بطاقة استيعابية تصل إلى 325 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة جبل علي بطاقة استيعابية تصل إلى 675 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تعد أحد أكبر المحطات المُجهزة بأحدث التقنيات.

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