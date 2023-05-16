ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 560 مليار درهم

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تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 560 مليار درهم في نهاية يناير الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر فبراير 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.8% لتصل إلى 564.25 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 559.88 مليار درهم في يناير السابق عليه، بينما زادت بنحو 1.67% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 554.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.5% أو ما يعادل 34.6 مليار درهم مقابل نحو 529.62 مليار درهم في فبراير 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 230.51 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في فبرير الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 192.8 مليار درهم، و108.44 مليار درهم للودائع، و5.83 مليار درهم للقروض والسلف، و26.67 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 244.19 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 179.54 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و123.61 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.18 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و3.73 مليار درهم خصوم أخرى.

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