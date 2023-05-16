المركزي: 3.7 تريليون درهم أصول المصارف في فبراير

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفعت الأصول المصرفية في البنوك العاملة بالإمارات، شاملة شهادات القبول، بنسبة 2.2%، وفق مؤشرات صادرة عن المصرف المركزي اليوم من 3.668 تريليونات درهم نهاية شهر يناير 2023 إلى 3.747 تريليونات بنهاية فبراير.

وأظهرت بيانات المصرف ارتفاع إجمالي ودائع عملاء البنوك المحلية بنسبة 0.4 % من 2.233 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.242 تريليون درهم بنهاية فبراير.

وعادت حركة الإقراض للتحسن، حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% من 1.874 تريليون درھم في نھایة شھر يناير إلى 1.896 تريليون درهم نهاية شهر فبراير، حيث ارتفع الائتمان المحلي بنسبة 1.6% مقابل انخفاض الائتمان الأجنبي 2.1 %.

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