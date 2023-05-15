عيد الفطر يرفع الإشغال الفندقي في دبي لأعلى مستوياته خلال أبريل

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شهد أداء القطاع الفندقي في دبي، خلال عيد الفطر أعلى مستويات إشغال في شهر أبريل 2023، بحسب بيانات «إس تي آر جلوبل» المتخصصة في البيانات والبحوث الفندقية



وكشفت البيانات أن الإشغال الفندقي في دبي وصل إلى أعلى مستوياته في أبريل، وتحديداً يوم السبت الموافق 22 أبريل 2023، حيث تجاوز إشغال الغرف أكثر من 90.1%، وهو اليوم الوحيد في الشهر، الذي تجاوزه فيه الأداء حاجز الـ 90%، بينما وصل متوسط العائد على الغرفة الفندقية إلى نحو 707 دراهم، وهو الأعلى في شهر أبريل.



وبحسب البيانات وصل معدل السعر اليومي على الغرفة الفندقية، خلال أبريل إلى 751 درهماً، في حين ارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية بنسبة 15.6% إلى 536 درهماً.



وأظهرت البيانات أن معدل السعر اليومي للغرف الفندقية بلغ ذروته خلال الفترة ما بين 4 و11 أبريل، ليصل إلى أكثر من 800 درهم، وذلك بالتزامن مع عطلة الفصح، حيث أسهمت بعض الأسواق في تعزيز الأداء.

وبحسب بيانات المؤسسة ظلت مستويات الإشغال الفندقي في دبي فوق 80%، منذ عيد الفطر.

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