150 شركة عالمية تستعرض الحلول المبتكرة في معرض المطارات بدبي

المصدر: وام

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استعرضت ما يقرب من 150 شركة عالمية منتجاتها وحلولها المبتكرة في صناعة الطيران، خلال أعمال الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 11 مايو الجاري، وذلك في ظل توقعات أكثر إشراقا لجهة التعافي التام والمستدام ونمو الطلب من قبل المسافرين والتركيز على التنقل المستقبلي والبنية التحتية المستدامة والابتكار.

وأعرب ممثلو الجهات العارضة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن اعتزازهم بالمشاركة الدورية في معرض المطارات الذي يعد منصة مثالية لجميع الشركات العالمية لعرض منتجاتها وحلولها الرامية لجعل صناعة الطيران آمنة ومستدامة ولتعزيز كفاءة وتجربة المسافرين في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين ونمو صناعة الطيران.

حزمة كاملة

وقال كيتان سيثي مدير قسم الطيران بشركة نافكو NAFFCO، شركة تصنيع إماراتية بالمنطقة الحرة بجبل علي، إن الشركة تستعرض منتجاتها بمعرض المطارات كونها شركة محلية مصنعة لمنتجات مكافحة الحرائق في الشرق الأوسط ويتم بناء أعمالها حول هندسة الحماية من الحرائق، وصولاً إلى حزمة كاملة من الحلول الكاملة للمطارات من أنظمة لصيانة المدرجات ومكافحة الحرائق وأنظمة الفحص الذاتي للراكب لضمان تدفق سلس للركاب بالمطارات.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على التشغيل الآمن وإصلاح المدرجات من أجل الهبوط الآمن وتقديم مجموعة متكاملة عبر منصة الشركة المشاركة في المعرض العالمي، لافتاً إلى إطلاق مجموعة جديدة من الأعمال التجارية مثل الحركة الجوية المتحكم فيها أنظمة وحلول أتمتة أجهزة الصراف الآلي.

وأعربت ليز آيزبورو مدير Zel-Aaren شركة سويدية، عن فخرها بالمشاركة في معرض المطارات بدبي، مشيرة إلى أن لدى الشركة أكثر من 30 عاما من الخبرة في المطارات، حيث يستخدم أكثر من 100 مطار في 20 دولة منتجات الشركة من الأسلاك الكهربائية والكابلات الضوئية وإصلاح الشقوق وقواعد الإضاءة الداخلية على مدارج الطائرات والممرات.

فخر

وأعرب عمار المومني، مدير التسويق بمجموعة ADB SAFEGATE، عن فخر المجموعة بالعمل مع معرض المطارات في دبي، مشيرا إلى أن المجموعة تقدم خدماتها المبتكرة في أكثر من 2500 مطار حول العالم في أكثر من 175 دولة من أكثر المطارات ازدحامًا وأكبرها مثل أتلانتا وبكين ودبي وهيثرو وتشارلز ديغول وفرانكفورت واسطنبول ونيودلهي وتشانغي إلى المطارات سريعة النمو عبر آسيا وأفريقيا.

وأوضح أن مجموعة ADB SAFEGATE، شركة بلجيكية لديها 50 فرعا حول العالم، مشيرا إلى أن معرض المطارات بدبي منصة مهمة لتلاقي الحلول وعرض المنتجات والخدمات حيث يمثل المطار والبرج والمحطة الأساس لحلول متكاملة لدعم تطوير المطار وتحسين الإجراءات التشغيلية، من حيث الإضاءات المبتكرة على المدرج.

أنظمة ذكية

في نفس السياق، عرض جناح "إماراتك"، الشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية، بعض أنظمتها الذكية المتخصصة في حلول الطيران، مثل نظام مرن للقياسات الحيوية أثناء المرور من بوابات المطارات عند الوصول حيث يستفيد المنتج الإرشادي IOM من التدفق الحر والمثبت أثناء مصادقة قزحية العين مع مرونة السير المعياري عبر التصميم، بالإضافة إلى حلول ذكية من الجيل الثالث وهي بوابات ذكية تقدم مزايا جديدة في الأتمتة لتوفير الوقت والجهد من خلال تصميم جديد يوفر حركة وتدفق طبيعي للمسافرين عبر المطارات، وهي أداة التحقق من جواز السفر وقارئ البطاقات وماسح بصمات الأصابع وكاميرا إيريس حيث يمثل نظاما متكاملا لقاعدة بيانات مركزية آمنة.

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