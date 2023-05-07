«هرتز» تمتلك 11 ألف سيارة قيد التشغيل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «هرتز الإمارات»، التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، عن عزمها أداء دور رائد في التحول نحو حلول التنقل الصديقة للبيئة، حيث أصبحت بالفعل أول علامة تجارية لتأجير السيارات في الدولة تضم سيارات كهربائية بالكامل في محفظتها. وتتمتع الشركة الوطنية بحضور قوي في القطاع، وهي صاحبة الامتياز التجاري الرسمي لهرتز، إحدى أكبر علامات تأجير السيارات عالمياً.

وقال ألكسندر ماس، العضو المنتدب في «الفطيم للتمويل»: تملك الشركة العملاقة في عالم تأجير السيارات أسطولاً من أكثر من 11 ألف سيارة قيد التشغيل في الإمارات، وتبلغ نسبة السيارات الكهربائية والهايبرد فيه 15 %. وتتضمن محفظة العلامة من حلول التنقل الخضراء كلتا العلامتين فولفو وبولستار، ومن المقرر انضمام علامة بي واي دي قريباً، التي تُعد أبرز مصنع عالمي لمركبات الطاقة الجديدة بمبيعات قاربت ثلاثة ملايين مركبة لغاية اليوم، والتي دخلت السوق الإماراتي أخيراً بعد اختيار مجموعة الفطيم للسيارات موزعاً إقليمياً لها في المنطقة.

وأضاف: تخطط «هرتز الإمارات» لتعزيز عدد السيارات الكهربائية في محفظتها، ما يضفي مزيداً من التنوع على أسطولها الذي يوفر المجموعة الأوسع من عروض تأجير السيارات في السوق، حيث يشمل مختلف أنواع السيارات وأحجامها، بدءاً من سيارات السيدان الصغيرة وشاحنات البيك أب التجارية، وانتهاءً بالسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الضخمة والفاخرة وحافلات الركاب الكبيرة. وتجري الشركة شهرياً حوالي 20 ألف عملية تأجير من خلال شبكة فروعها الـ13 المتوزعة في مختلف أنحاء الإمارات، ما يمنحها القدرة على الدفع بعجلة التوجه المتسارع نحو اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع. وتثق الشركة بأن الإمارات هي المنصة المثالية لدفع عملية التحول، حيث تلتزم الدولة بإحراز تقدم في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والعمل على بناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد الاستدامة ركيزة له.

وأوضح: انسجاماً مع طموحات الإمارات المستقبلية في مجال التنقل، أطلقت «هرتز الإمارات» أيضاً منصة رقمية في مطلع عام 2021، وطرحت منتجات جديدة، مثل درايف غرين، إحدى باقات خدمات التأجير الشهري المرن، بهدف تلبية طلب الزبائن المتزايد على حلول مبتكرة للتنقل. وأسهمت هذه الجهود اليوم في وصول نسبة الصفقات عبر القنوات الرقمية إلى 70 % من مجموع الصفقات الجديدة، إضافة إلى تضاعف عدد الحجوزات عبر الإنترنت منذ إطلاق المنصة.

وأضاف: يمثل التحول نحو السيارات الكهربائية والابتكار واعتماد الحلول التكنولوجية مستقبل قطاع التنقل. ونفتخر بشراكتنا مع هرتز، التي تثق بأهمية وضع استراتيجيات جريئة لأداء دور رائد في هذه الجهود، كما نلتزم بالتركيز على تحقيق رؤيتنا في التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال توفير نظام دعم شامل ومنظومة فعالة لجميع زبائننا من مستأجري السيارات الكهربائية والهايبرد، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد. وقد أطلقنا، في مجموعة الفطيم للسيارات، علامتنا المتخصصة بتقديم تقنيات الشحن وباقات جديدة مميزة، مثل درايف غرين، التي تسمح للزبائن باستئجار سيارة كهربائية أو هايبرد لمدة تتراوح من شهر واحد إلى عدة أشهر بما يتوافق مع متطلباتهم الخاصة وبكل سهولة ويسر، ما يساعد على دعم التحول نحو اعتماد حلول التنقل الخضراء بسرعة وسهولة أكبر.

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