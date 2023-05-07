الكشف عن «رام 1500 ريفوليوشن» الكهربائية بالكامل

المصدر: دبي - البيان

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ظهرت سيارة «رام 1500 ريفوليوشن» الكهربائية الجديدة كلياً للمرة الأولى على مستوى العالم في معرض نيويورك الدولي للسيارات، وتعد السيارة أول شاحنة «بيك أب» تعمل على الكهرباء من علامة «رام تراك» التجارية. وتعتزم الشركة توفير حلول كهربائية ذات تقنيات متطورة ورائدة على مدار السنوات القادمة من خلال مجموعة طرازات «رام».

وقال مايك كوفال جونيور، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية «رام» في مجموعة «ستيلانتيس»: يمثل طرح سيارة رام 1500 ريفوليوشن الكهربائية بالكامل حقبة جديدة كلياً في رحلتنا المستمرة لتقديم أفضل الحلول الكهربائية للعملاء، ويعزز من مجموعة طرازاتنا الحائزة على الجوائز.

وأضاف: نسعى إلى توفير مجموعة مناسبة من المحركات الكهربائية لعملائنا، وسنواصل إرساء معايير جديدة لفئة شاحنات «البيك أب»، حيث تتفوق سيارة رام 1500 ريفوليوشن الجديدة كلياً على المنافسين في الجوانب التي تهم العملاء كثيراً، ويشمل ذلك المسافة التي تقطعها السيارة بعد شحن البطارية، والقدرة على السحب والحمولة، والزمن اللازم لشحن السيارة بالكامل.

وتوفر السيارة للعملاء خيارين لمنظومة الحركة الكهربائية بالكامل، ويتضمن الخياران بطارية سعة 168 كيلووات ساعي كتجهيز أساسي، تستهدف سير السيارة لمسافة تصل إلى 350 ميلاً قبل الحاجة لإعادة الشحن، وبطارية أكبر سعة 229 كيلووات ساعي كتجهيز اختياري، تستهدف سير السيارة لمسافة غير مسبوقة تصل إلى 500 ميل بعد شحن السيارة بالكامل. ويمكن قطع مسافة تصل إلى 110 أميال بعد شحن السيارة لمدة 10 دقائق فقط مع الشحن السريع بتقنية 800 فولت بالتيار المستمر بقوة تصل إلى 350 كيلووات، مما يوفر للعملاء حلول الشحن السريعة والمريحة.

وتتيح تقنية الشحن ثنائية الاتجاه، من سيارة إلى أخرى ومن السيارة إلى المنزل ومن السيارة إلى الشبكة، مرونة لشحن سيارة كهربائية أخرى من ستيلانتس أو إعادة الطاقة الكهربائية إلى الشبكة. إضافة إلى ذلك، تتضمن أرقام الأداء الأخرى المستهدفة التسارع من السكون إلى 60 ميلاً في الساعة في زمن قدره 4.4 ثوانٍ فقط، مع توفير المحرك لقوة تبلغ 654 حصاناً وعزم دوران يبلغ 620 رطل - قدم. كما يمكن للسيارة السير في مياه يصل ارتفاعها إلى 24 بوصة، فيما تصل قدرتها على السحب إلى 14,000 رطل مع حمولة قصوى تبلغ 2,700 رطل.

وتعتبر السيارة جزءاً من مساهمة علامة رام التجارية في تحقيق خطة ستيلانتس الاستراتيجية «Dare Forward 2030» وتهدف إلى تقديم حلول تنقل مبتكرة ونظيفة وآمنة وبأسعارٍ معقولة، حيث تستثمر ستيلانتس أكثر من 30 مليار يورو حتى عام 2025 في التنقل الكهربائي والبرمجيات من أجل توفير سيارات كهربائية بالكامل تلبي متطلبات العملاء.

وتقدم السيارة للعملاء أداءً فائقاً بفضل منظومة الحركة الكهربائية المزدوجة بقوة 250 كيلووات، التي تجمع بين المحرك وعلبة التروس والعاكس، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي. وتتميز سيارة رام 1500 ريفوليوشن الجديدة بوظيفة الفصل الأوتوماتيكي للعجلات على المحور الأمامي، والتي تتيح للعجلات الأمامية الدوران بحرية في ظروف معينة، مما يزيد من كفاءة استهلاك الطاقة. ويُجهز المحور الخلفي بمنظومة حركة بقوة 250 كيلووات مع ترس تفاضلي خلفي بوظيفة القفل الإلكتروني.

وتتميز السيارة بالتصميم الأنيق المعاصر مع تطوير السمات المميزة لسيارات رام لتعكس التحول إلى التنقل الكهربائي المستقبلي. وتأتي سيارة رام 1500 ريفوليوشن الكهربائية بالكامل بمصابيح أمامية بتقنية LED بتصميم «الشوكة الرنانة» المتميز مع شعار «R-A-M» المضيء بتصميم حديث وعصري وغطاء صندوق الأمتعة الذي يعمل بالكهرباء مع وظيفة الفتح والغلق بلمسة واحدة. كما يوفر صندوق الأمتعة مساحة تخزين هي في الأفضل في فئتها، حيث تبلغ 15 قدم مكعب.

وترسي السيارة معايير جديدة لتصميم مقصورة شاحنات «البيك أب» من خلال استخدام مجموعة متنوعة من المواد المستدامة الفاخرة التي توفر مستويات استثنائية من الراحة. وتعد هي السيارة الأكثر تطوراً من الناحية الفنية أيضاً، بفضل مجموعة التقنيات المبتكرة والرائدة في المقصورة الأفضل على الإطلاق في هذه فئتها. وتتضمن هذه التقنيات المتطورة أحدث نسخة من نظام Uconnect 5 مع شاشة قياس 14,5 بوصة تعمل باللمس، مع مجموعة عدادات رقمية قياس 12,3 بوصة، وشاشة قياس 10,25 للراكب الأمامي للمرة الأولى في هذه الفئة، إضافة إلى مرآة الرؤية الخلفية الرقمية، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، والنظام الصوتي Klipsch Reference Premiere.

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