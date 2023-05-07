«ستيلانتس»: الإمارات سوق نوعي ورائد في التحول الكهربائي

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لعمليات «ستيلانتس» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات تعد سوقاً نوعياً ورائداً في التحول الكهربائي وتجربتها متفردة في هذا القطاع.

وقال شرفان في تصريحات لـ «البيان» إن السياسات التي تتخذها دولة الإمارات الهادفة إلى التقليل من الانبعاثات، تسهم في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، كما تعتبر التسهيلات والمحفزات المتمثلة في زيادة عدد محطات الشحن ومواقف السيارات المخصصة للسيارات الكهربائية في معظم إمارات الدولة جزءاً من الخطط الموضوعة للتشجيع على استخدامها. ونحن نتوقع أن يستمر سوق السيارات الكهربائية في الانتعاش خلال الأعوام المقبلة في ظل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.

وحول خطط المجموعة للتنقل الكهربائي، قال: إن المجموعة تركز على استراتيجية التحول الكهربائي واتخذت خطوات مهمة ونوعية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف: إن جميع العلامات التجارية الواقعة تحت مظلة «ستيلانتس» تلتزم بتقديم أفضل الحلول الكهربائية بالكامل في فئتها، وكذلك تقديم الحلول التي تلبي متطلبات العملاء بمدى قيادة يتراوح بين 500-800 كم وقدرة شحن سريعة.

ولفت إلى أن المجموعة أعلنت سابقاً عن خطط لاستثمار 30 مليار يورو في السيارات الكهربائية، كما أعلنت عن خطتها الاستراتيجية الطموحة «فوروورد دير 2030» للعقد القادم، والتي ستقود الشركة إلى الريادة في انتقال الطاقة.

وأوضح أن هذه الخطة الاستراتيجية سوف تحول المجموعة من صانع سيارات رائد إلى شركة تكنولوجيا للتنقل المستدام، إذ تتعلق الخطة بكيفية تصميم «ستيلانتس» مستقبل التنقل واتخاذ خطوات جريئة لخلق حقبة جديدة من التنقل في العالم.

وقال: سيقودنا برنامج «فوروورد دير 2030» إلى الريادة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نهدف إلى تعزيز مكانتنا وزيادة حصتنا في هذه المنطقة.

ورداً على سؤال حول أزمة أشباه الموصلات وهل تأثرت بها المجموعة ومتى ستنتهي، قال سمير شرفان إن هذه الأزمة العالمية وبالفعل تأثرت بها غالبية الشركات لكن «ستيلانتس» عقدت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا في العالم، ولدعم تطوير المعلومات والترفيه، قامت جهود القيادة المؤتمتة ودفع الابتكار بإقامة «ستيلانتس» شراكات مع «أمازون» و«بي إم دبليو» و«فوكسكون» لتطوير أربع عائلات من الرقائق التي ستغطي أكثر من 80 % من احتياجات وحدات التحكم الدقيقة للشركة.

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