67 مشروعاً إماراتياً تنضم إلى «رواد» بنمو 26% خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إنجازات لافتة خلال الربع الأول من 2023 تمثل أبرزها في انضمام 67 مشروعاً إماراتياً جديداً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى عضوية المؤسسة مقارنة بـ53 مشروعاً في ذات الفترة من 2022 وبنسبة زيادة تفوق الـ26% لتضاف هذه المشاريع الجديدة إلى قائمة مشاريع «روّاد» المعفية من جميع الرسوم الحكومية.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الربع الأول من 2023 شهد نمواً في إقبال المواطنين والمواطنات على إطلاق مشاريعهم في ظل التسهيلات التي توفرها المؤسسات الحكومية بالإمارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وقال السويدي إن إمارة الشارقة تتمتع باقتصاد متنوع وقطاعات ذات إمكانيات تنافسية عالية وتدعم في الوقت ذاته الشباب الطموحين من أبناء دولة الإمارات للاستفادة من الفرص التي توفرها في قطاعات الأعمال المختلفة مع تقديم التسهيلات لأصحاب هذه المشاريع للانطلاق والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وفي ظل الخدمات التي تقدّمها «رُوّاد» فإن المشاريع المبتكرة والطموحة تمتلك كل فرص الاستمرار والنجاح والتطور.

وأشار حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» إلى أنه على صعيد خدمات التمويل اعتمدت المؤسسة في مارس الماضي رفع قيمة التمويل المخصص للمشاريع الريادية للعام الجاري بنسبة تتجاوز 100% لتصل إلى 6 ملايين درهم مقارنة بـ2.5 مليون درهم في عام 2022 لتمكين رواد كما اعتمدت المؤسسة أيضاً أربعة مشاريع جديدة في الربع الأخير من 2022 لتمكين أصحابها من دخول الأسواق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في النهضة الاقتصادية والحضارية.

وأكد المحمود أن الربع الأول من العام الجاري شهد حصول 67 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً على عضوية المؤسسة بعد استيفائها للمعايير والشروط الخاصة بذلك، وتوزعت إلى 37 مشروعاً في القطاع التجاري تمثل نسبة 55% من إجمالي المشاريع و28 مشروعاً في القطاع الخدمي وتمثل نسبة 42% بالإضافة إلى مشروعين في القطاع الصناعي يمثلان 3% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على عضوية «رُوّاد»..مضيفاً أن المؤسسة حرصت على تعزيز مساهمتها في تنمية قطاع ريادة الأعمال وتطوير كوادر مواطنة مؤهلة لقيادة مسيرة نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن رواد الأعمال الإماراتيين استحوذوا على 39 مشروعاً من هذه المشاريع مقابل 28 مشروعاً مملوكاً لرائدات الأعمال الإماراتيات سواءً بشكل فردي (رائد أعمال واحد) أو جماعي (عدة رواد أعمال يتشاركون في مشروع واحد) أما وفق المناطق فقد استحوذت مدينة الشارقة على 36 مشروعاً من بين المشاريع الـ67 وبنسبة 54% إضافة إلى 12 مشروعاً في المنطقة الوسطى بواقع 6 مشاريع في مدينة الذيد و3 في المدام و2 في البطائح و1 في مليحة إلى جانب 11 مشروعاً في المنطقة الشرقية موزعة على 6 مشاريع في خورفكان و5 مشاريع في كلباء إلى جانب مشروعين في الحمرية و3 مشاريع في حاضنة «رُوّاد».

وأشار حمد علي المحمود إلى أنه وفي ظل الدعم المستمر من مؤسسة «رُوّاد» لأعضائها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم لتطوير أعمالهم وتسويق منتجاتهم شهد الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 37.8% في مشتريات الجهات الحكومية والخاصة من أعضاء المؤسسة والتي وصلت إلى 672 ألف درهم تقريباً مقابل 488 ألف درهم في الربع الأول من 2022 وهو ما أسهم في تعزيز فرص النجاح والاستمرارية لأعضاء «رُوّاد» وتمكينهم من تحسين جودة خدماتهم ومنتجاتهم والتوسع في مشاريعهم.

وخلال الربع الأول من عام 2023 وصل إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تجديد عضويتها للسنة الثانية أو الثالثة 77 مشروعاً بحيث تم إعفاؤها من جميع الرسوم الحكومية وتوزعت إلى 46 مشروعاً تجارياً بنسبة 60% من إجمالي المشاريع و27 مشروعاً خدمياً بنسبة 35% كما تم تجديد عضوية 4 مشاريع صناعية بنسبة 5%.

ومن حيث التوزيع الجغرافي لعدد المشاريع المجددة عضويتها استحوذت مدينة الشارقة على 54 مشروعاً تمثل نسبة 70% و15 مشروعاً في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بنسبة 20% بواقع 8 مشاريع في مدينة خورفكان و5 مشاريع في كلباء ومشروعين في دبا الحصن أما المنطقة الوسطى فتم تجديد عضوية 8 مشاريع فيها بنسبة 10% من بينها 5 مشاريع في مدينة الذيد ومشروعان في المدام ومشروع واحد في مليحة.

واستحوذ رواد الأعمال الإماراتيون على 43 مشروعاً من المشاريع التي تم تجديد عضويتها وبنسبة 56%، مقابل 27 مشروعاً تمتلكها رائدات الأعمال الإماراتيات وتمثل نسبة 35% بينما تم تجديد عضوية 7 مشاريع مشتركة (لرواد ورائدات الأعمال) ونسبتها 9%.

وتماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة قامت مؤسسة «رُوّاد» في الربع الأول من العام الجاري بتمديد عضوية 36 مشروعاً تم إعفاؤها من نصف الرسوم الحكومية كما هو محدد قبل المجلس التنفيذي للإمارة وجاءت هذه المشاريع بواقع 23 مشروعاً تجارياً ونسبتها 64% من إجمالي المشاريع الـ36 الممددة عضويتها و12 مشروعاً خدمياً وتمثل 33% ومشروع صناعي واحد بنسبة 3%.

وبلغ عدد هذه المشاريع في مدينة الشارقة 24 مشروعاً وبنسبة 67% و6 مشاريع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة وبنسبة 16% بواقع 3 مشاريع في كل من مدينة كلباء ومشروعين في مدينة خورفكان ومشروع واحد في دبا الحصن و5 مشاريع في المنطقة الوسطى بنسبة 14% وتضمنت 3 مشاريع في مدينة الذيد ومشروعاً واحداً في كل من مليحة والمدام إلى جانب مشروع واحد في الحمرية وبنسبة 3% وامتلك رواد الأعمال 23 مشروعاً بنسبة 64% من إجمالي المشاريع فيما استحوذت رائدات الأعمال على 12 مشروعاً بنسبة 33% إلى جانب مشروع واحد مشترك بين رائد ورائدة أعمال بنسبة 3%.

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