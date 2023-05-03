الشارقة تطلق «رحلتي» لتمكين الكفاءات الوطنية في الإرشاد السياحي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن إطلاق أول برنامج من نوعه في الإمارة لتأهيل المرشدين السياحيين الإماراتيين تحت عنوان «رحلتي»، الذي يوفر 4 برامج متخصصة تقدمها «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، و«مركز مليحة للآثار»، و«معهد الشارقة للتراث»، و«هيئة الشارقة للمتاحف»، بهدف إعداد كوادر بشرية وطنية لخدمة قطاع السياحة على أكمل وجه.

وكشفت «سياحة الشارقة» عن نتائج آخر الإحصاءات، مشيرة إلى زيادة معدل الإشغال الفندقي في الإمارة عام 2022 بنسبة 16 %، وجاء الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بزيادة تخطت الضعف وبنسبة 161 % تقريباً، في الوقت الذي استقبلت فيه فنادق الشارقة حوالي 165 ألف نزيل روسي، بزيادة قدرها 49 % مقارنة بـ2021، حيث يمثل السياح الروس نسبة 12 % من إجمالي عدد النزلاء، ويتوقع أن تشهد الإمارة زيادة مستمرة في هذا الصدد خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة إمارة الشارقة بمعرض «سوق السفر العربي 2023»، الذي يقام حالياً، حيث كشف جناح الشارقة، الذي شهد اهتماماً كبيراً من المشاركين في المعرض، عن المقومات المتكاملة للقطاع السياحي في الإمارة وريادته في الاستدامة السياحية، تماشياً مع أهداف المعرض وشعاره لهذه الدورة المتزامنة مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات.

ويجمع جناح الإمارة المشارك هذا العام، 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تشارك جنباً إلى جنب مع «سياحة الشارقة» انطلاقاً من التزامها في تطوير القطاع السياحي، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن مكاتب السياحة ووكالات السفر بهدف تعزيز فرص التعاون لتطوير القطاع، والترويج للوجهات السياحية المختلفة ومنشآت الضيافة وتجارب الإقامة والترفيه والتسوق وغيرها.

معايير

ويتضمن برنامج «رحلتي للإرشاد السياحي التخصصي» مجموعة مكثفة من مناهج الإرشاد السياحي تستهدف صقل مهارات المرشدين السياحيين الإماراتيين بأعلى المعايير العالمية، وإكسابهم خبرة تمكنهم من تقديم خدمة إرشادية متميزة تثري تجربة السياح والزوار في إمارة الشارقة، واكتشاف العمق التراثي والتاريخي لها والتنوع البيئي فيها ما بين البيئات الصحراوية والجبلية والساحلية.

ويتألف برنامج «رحلتي» من 4 برامج تدريبية رئيسية تقدمها 4 جهات مختلفة، وهي: «اكتشفوا الصحراء» بالتعاون مع «مركز مليحة للآثار»، و«اكتشفوا الطبيعة» بالتعاون مع «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، و«اكتشفوا التراث» بالتعاون مع «معهد الشارقة للتراث»، و«اكتشفوا التاريخ» بالتعاون مع «هيئة الشارقة للمتاحف».

نمو

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي: «نجحنا خلال 15 عاماً من نشاط الهيئة في دعم جهود إمارة الشارقة لتبوؤ مكانة ريادية على خريطة السياحة العالمية والبيئية، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة الشاملة من خلال تبني مشاريع ومبادرات نوعية ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالقطاعات الحيوية المهمة، التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني وتراعي أعلى معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر».

وأضاف المدفع: «وفي إطار التزامنا وحرصنا على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري باعتباره اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ في تحريك ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ في الدولة، أطلقنا برنامج «رحلتي» الخاص بالإرشاد السياحي لأول مرة في إمارة الشارقة لتنمية مهارات الكوادر البشرية الوطنية في عدة مواضيع وجوانب مهمة ذات صلة بتنمية الوعي والمعارف السياحية للوجهة، كالتراث والطبيعة والبيئة والصحراء والتاريخ وغيرها، ومثل هذه الجهود هو ما يدفعنا للإيمان بقدرتنا على الاستثمار في الإنسان أولاً، وأيضاً مواصلة النمو المستقبلي لقطاع السياحة في الشارقة، والذي بدوره سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 28 % مقارنة بعام 2021».

سفاري

بدورها، قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «ركزنا في مشاركتنا بالمعرض على الترويج لوجهاتنا التي تتضمن «سفاري الشارقة»، أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا، ووضْع الزوار والمستثمرين في الصورة التي توضح ما تمثله السفاري من مشروع نوعي يعد الأضخم بين مشروعات الهيئة المتنوعة، فهو يعزز من مكانة السياحة البيئية في الدولة، ومن أهم الوجهات السياحية البيئية في المنطقة، التي تشكل فرصة حيوية ومميزة للعيش والتنقل في محمية طبيعية لا تختلف عن مثيلاتها في أفريقيا».

مطار

من جانبه، قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يتميز مطار الشارقة بتجربة استثنائية في هذا المجال، فقد نجح في أن يكون المطار الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، في اجتياز متطلبات (المستوى النهائي 3+)، المعروف بتحييد الكربون (Neutrality)، الذي يحدث عند صافي انبعاث لغاز ثاني أكسيد الكربون على مدار سنة كاملة بمعدل صفر، في توافق مع محاور استراتيجيتنا القائمة على الاستدامة، إذ نسعى دائماً لتبنّي تقنيات وأساليب صديقة للبيئة في كل العمليات التشغيلية لمطار الشارقة».

سباق

وأعرب عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بمشاركة المجلس في المعرض بالقول: «بجانب الإرث الرياضي الكبير لإمارة الشارقة وفوز أنديتها بالعديد من الألقاب على مر السنوات، يشهد قطاعها الرياضي توسعاً في الممارسات البيئية، وفي هذا الصدد جاءت جائزة الشارقة الخضراء التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحازها مشروع سباق الأندية للترشيد، الأول من نوعه على مستوى القطاع الرياضي في الدولة، فيما أطلق المجلس حديثاً جائزة «الاستدامة الرياضية»، ونحن نستثمر حضورنا هنا للمشاركة في الجهود التي تستهدف حماية البيئة والترشيد في استهلاك الطاقة والموارد».

قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «تسهم إمارة الشارقة في صناعة التغيير الإيجابي في قطاع السفر والسياحة والتجارب الاستثنائية الأصيلة على صعيد المنطقة منذ مطلع الألفية الثالثة، وتعكس مشاركتنا في سوق السفر العربي 2023 هذا العام ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رؤيتنا لتسليط الضوء على أحدث مشروعات «شروق»، التي تعزز مكانة الإمارة لدى المسافرين والشركات والمستثمرين، ونحن فخورون بإشادة كبار خبراء صناعة السفر والسياحة في المنطقة بمجموعة من وجهاتنا الجديدة والقائمة في عدة مجالات، منها الضيافة البيئية الفاخرة، والمغامرة، والمشاريع المتعددة الاستخدامات».

وأضاف القصير: «للمرة السادسة عشرة على التوالي، نشارك في هذا الحدث، الذي يوفر لنا منصة للتواصل مع أصحاب المصلحة، واستكشاف فرص التعاون المشترك معهم، إضافة إلى استعراض استراتيجيتنا في مواصلة الالتزام بتحقيق التوازن بين نشاطنا التجاري وشغفنا بتعزيز الاستدامة، حيث تفتح المشاركة في دورة هذا العام أمامنا سبلاً للتقدم والابتكار، وآفاقاً جديدة للتعاون مع الأطراف والشركاء الذين يسعون لتحقيق الأهداف ذاتها».

«بيئة»

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: «نستعرض خلال مشاركتنا معمار المقرّ الرئيسي لمجموعة بيئة، الذي يشكل نموذجاً يُحتذى في اعتماد الاستدامة، ومثالاً واقعياً لمدن المستقبل، ووجهة بارزة على مستوى الإمارة، إضافة إلى عرض نموذج محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، التي طوّرتها شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي من الإنجازات العديدة التي تُعيد تعريف مفهوم اقتصاد الطاقة الذي نعتمده بهدف جعل الشارقة أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تُحول بها النفايات كلياً بعيداً عن المكبات».

حاضنة

وقال الدكتور علي أحمد أبوالزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة: «أتاحت مشاركتنا في المعرض فرصة للزوار لمعايشة الواقع الحقيقي والاستمتاع بوجود سيارة قديمة في المنصة من نوع جاكوار، والشاهدة على حقب السيارات النادرة من خمسينيات القرن الماضي لتعريف الجمهور على جانب من تاريخ صناعة السيارات، كما يتيح النادي للزوار معايشة الواقع الافتراضي للتعرف عن قرب على مقتنيات متحف نادي الشارقة للسيارات القديمة افتراضياً»، مؤكداً أن مسيرة النادي مستمرة ومعتمدة على خطة استراتيجية تتيح كل الأدوات التي من شأنها المشاركة في جميع المعارض المتخصصة في جذب السياح ونشر ثقافة اقتناء السيارات القديمة؛ كون إمارة الشارقة تحتضن هذه الفئة من المهتمين.

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