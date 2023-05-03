وزير داخلية ليبيريا يطلع على خدمات شرطة دبي بسوق السفر العربي

المصدر: دبي - وام

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أشاد فارني علي سيرليف، وزير داخلية ليبيريا بالمستوى المتميز لخدمات شرطة دبي، وحرص قيادتها على تخصيص خدمات للسياح والزوار وفق أرقى المعايير العالمية وأحدث الوسائل التقنية.

جاء ذلك خلال زيارته منصة القيادة العامة لشرطة دبي بمعرض سوق السفر العربي 2023، بمركز دبي التجاري العالمي والذي يختتم أعماله غداً.

كان في استقبال معاليه، اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

واطلع معاليه على أبرز الخدمات التي تقدمها منصة شرطة دبي في القطاع السياحي ومن بينها خدمة الشرطة السياحية، وخدمة المفقودات والمعثورات، ومتحف شرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياح أو بالشركات السياحية في الدولة.

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