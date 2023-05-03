السفير الأوزبكي: سوق السفر بدبي أهم المعارض العالمية في قطاع السياحة

المصدر: دبي - وام

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أكد عبدالعزيز اورالبايوفيتش أقولف، سفير جمهورية أوزباكستان لدى الدولة، أن سوق السفر العربي 2023 بدبي من أهم المعارض العالمية في قطاع السياحة، وأن مشاركة الشركات الأوزبكية بالمعرض أحد أبرز أمثلة التعاون في قطاع السياحة والتي شملت ما يقرب من 300 من المباحثات والمفاوضات بين الشركات المختلفة من أجل زيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

ولفت في تصريح خص به وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركة بلاده في معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي، إلى التخطيط لمشاريع جديدة خلال مشاركة بلاده في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي تستضيفها الإمارات العام الحالي.

من جانبه أكد علييشير سلاموف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والإمارات الشمالية، أن معرض سوق السفر العربي في دبي منصة مهمة للسوق الأوزبكي والذي يستهدف منطقة الخليج خصوصاً الإمارات لما تتميز من علاقات طيبة في جميع المجالات، لافتاً إلى أن حكومة بلاده وفرت العديد من الحوافز من أجل تسهيل زيارة أوزبكستان دون تأشيرة سواء للمواطنين والمقيمين.

وأضاف لـ«وام»، أنه عندما تم تعيينه كقنصل عام لبلاده في دبي قبل خمسة أعوام كانت هناك 5 رحلات جوية فقط أسبوعياً بين الإمارات وأوزبكستان، لافتاً إلى أنه مع ازدهار حركة السياحة بين البلدين أصبحت الآن 40 رحلة جوية أسبوعياً.

في السياق نفسه، أعرب أتول مروي مدير عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في vfs Global، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الأوزبكستانية من أجل التعاون مع ما يقرب من 66 من ممثلي الحكومة وذلك على هامش معرض سوق السفر العربي 2023، موضحاً أن الشراكة تختص بالتعاون المثمر في قطاعات السياحة من أجل جذب الأسواق العالمية إلى الإمارات، لذا يعد سوق السفر العربي إحدى أهم المناسبات العالمية لتلك الفرص السياحية والاستثمارية.

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